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Kosten von E-Autos: Beim Fahren 33 Prozent günstiger als Benziner

Electric vehicles are plugged into a charging station, Thursday, April 2, 2026, in White Marsh, Md. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) US Energy Crisis
Autos mit Strom zu betreiben wohl günstiger als mit Benzin (Symbolbild).Bild: keystone

So viel günstiger sind E-Autos beim Fahren als Benziner

07.09.2026, 09:0607.09.2026, 09:06

Batteriebetriebene Elektroautos in der EU sind im vergangenen Jahr beim Fahren 33 Prozent günstiger gewesen als Benziner. Das geht aus einem Bericht des International Council on Clean Transportation (ICCT) hervor, der heute in Brüssel vorgestellt wird.

Als Grund für den Spareffekt nennt der Bericht laut vorab veröffentlichten Details fallende Batteriekosten und hohe Treibstoffpreise.

Die leitende Forscherin und Hauptautorin des ICCT-Berichts, Marie Rajon Bernard, geht nach eigenen Angaben davon aus, «dass die Verbreitung von batterieelektrischen Fahrzeugen in ganz Europa in den kommenden Jahren zunehmen wird, sofern die derzeitige Politik beibehalten wird.»

Die steigenden Ölpreise seit Ende Februar dieses Jahres haben die Verbrauchskosten für Verbrenner laut dem Bericht um 12 bis 36 Prozent in die Höhe getrieben und den Abstand noch vergrössert.

Anschaffungskosten nähern sich an

Zudem seien die Anschaffungskosten für batteriebetriebene Elektroautos in den drei grössten Fahrzeugsegmenten im Jahr 2025 etwa gleich hoch gewesen wie bei Benzinern, wie eine Erhebung von Preisdaten von 100'000 Fahrzeugen auf dem grössten europäischen Automobilmarkt Deutschland ergeben habe. Die Zahl der batteriebetriebenen Elektroautos habe sich hier von 2020 bis 2025 vervierfacht.

Zugleich verändere die wachsende Nachfrage nach batteriebetriebenen E-Autos auch die Fahrzeugproduktion innerhalb der EU, hiess es weiter. Der Anteil von Verbrennern an der Gesamtproduktion fiel demnach im Zeitraum von 2020 bis 2025 von 91 auf 72 Prozent. Der Anteil von batteriebetriebenen E-Autos erreichte im selben Zeitraum 19 Prozent.

Der Direktor von ICCT Europe, Peter Mock, ist überzeugt: «Dies ist ein entscheidender Moment für Automobilhersteller weltweit. Anstatt den Kurs umzukehren, müssen die europäischen Automobilhersteller ihre Investitionen in die Elektrifizierung fortsetzen und ausbauen.» Der Marktwettbewerb werde sich verschärfen. (nil/sda/dpa)

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