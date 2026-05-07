bedeckt16°
DE | FR
burger
International
Blaulicht

Linz in Österreich: 3 tote nach Schüssen

Drei Tote nach Schüssen in Österreich

07.05.2026, 13:0107.05.2026, 15:01

In Österreich sind drei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, starben dabei auf offener Strasse zwei Frauen und ein Mann.

Nach Informationen der «Kronen Zeitung» war es vor einem Gasthaus zu dem Vorfall gekommen. Dabei habe ein älterer Mann zunächst die beiden Frauen und dann sich selbst getötet, schreibt das Blatt. Laut den Einsatzkräften gehe keine Gefahr für die Bevölkerung aus. Weitere Details waren zunächst unklar. (sda/dpa)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schönster See Österreichs ausgetrocknet
1 / 10
Schönster See Österreichs ausgetrocknet
Grund dafür ist der niederschlagsarme Winter und die trockenen letzten Wochen und Monate.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Nach Epstein-Lügen: Der nächste Trump-Minister steht unter grossem Druck
Nach einer mehrstündigen Befragung vor dem US-Parlament zu seinen Kontakten mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ist Handelsminister Howard Lutnick von Demokraten massiv attackiert worden.
Mehrere Abgeordnete warfen dem Minister vor, die Öffentlichkeit über sein Verhältnis zu Epstein belogen zu haben. Sie forderten seinen Rücktritt.
Zur Story