Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez haben geheiratet

Nachdem sich Gerüchte um eine Mega-Hochzeit von Cristiano Ronaldo als falsch erwiesen hatte, bestätigt der Fussballstar jetzt selbst: Er hat Georgina Rodríguez geheiratet.

Jennifer Doemkes / t-online

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«Ja, ich will. In diesem und in all meinen Leben», schrieb Georgina Rodríguez im vergangenen Jahr zu einem Foto eines funkelnden Verlobungsringes an ihrer Hand und kündigte damit eine baldige Hochzeit mit ihrem Partner Cristiano Ronaldo an. Seitdem fieberten die Fans des Paares und Reporter weltweit einer Feier entgegen.

In den vergangenen Wochen verdichteten sich Gerüchte, der portugiesische Fussballstar werde auf seiner Heimatinsel Madeira heiraten. Das Jawort sollte in der Kathedrale von Funchal stattfinden, anschliessend sei eine Mega-Party auf der Dachterrasse des Luxushotels Savoy Palace geplant. Doch das stellte sich als falsch heraus.

«Ein privater und intimer Moment»

Geheiratet haben Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez trotzdem – allerdings ganz anders als vermutet. Die standesamtliche Zeremonie fand am Dienstag im portugiesischen Cascais statt und «war ein privater und intimer Moment, an dem ihre fünf Kinder teilnahmen», teilte ein Sprecher nun mit.

Cristiano Ronaldo selbst postete ein Foto bei Instagram, das die Eheringe an seiner und Georgina Rodríguez' Hand zeigt und fügte nur die Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen samt rotem Herz hinzu.

Bereits nach der Verlobung hatte der 42-Jährige klargestellt: Die Hochzeitsfeier werden sie klein halten. «Sie ist keine Person, die grosse Partys mag. Sie mag es nicht. Sie mag intime Dinge. Also werde ich diese Entscheidung respektieren», sagte er über seine Partnerin.

Georgina Rodríguez hatte Cristiano Ronaldo Anfang 2017 in einem Geschäft der Luxusmarke Gucci kennengelernt, in dem sie damals arbeitete. Er brachte einen Sohn mit in die Beziehung. Ein paar Monate später verkündete der Profisportler, durch eine Leihmutter Zwillinge bekommen zu haben, gefolgt von der Nachricht, dass Georgina Rodríguez schwanger sei. Im November 2017 kam ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt. Vier Jahre später erklärte das Paar, Zwillinge zu erwarten. Doch nur eines der Babys überlebte.

Einblicke in ihre Familie gewähren Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo regelmässig auf Instagram. Auch in der Netflix-Produktion «I am Georgina» sprachen sie über ihr gemeinsames Leben. So sagte die 32-Jährige darin: «Ich habe davon geträumt, einen Märchenprinzen an meiner Seite zu haben, und jetzt habe ich ihn.» Der Fussballstar habe zu Beginn nicht damit gerechnet, dass ihre Beziehung einmal «so stark» sein würde. «Aber nach einer Weile hatte ich das Gefühl, dass sie die Frau meines Lebens ist», so der 41-Jährige.

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