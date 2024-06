Ist es der vermisste Arian? Landwirt findet Kinderleiche in Niedersachsen

Ist es der seit Wochen vermisste Arian (6) aus Elm? Ein Landwirt hat am Montagnachmittag die Leiche eines Kindes entdeckt.

Mehr «International»

Die Polizei gibt am Dienstagmorgen den Fund einer Kinderleiche bekannt. Bild: keystone

Ein Landwirt hat in der deutschen Gemeinde Estorf am Montagnachmittag eine Kinderleiche gefunden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilt, «hält die Ermittlergruppe einen Zusammenhang mit dem seit April verschwundenen 6-jährigen Arian für wahrscheinlich.»

Mehr folgt in Kürze!