Russell Brand wegen Vergewaltigung und sexuellem Übergriff angeklagt

Die «Metropolitan Police» schrieb in einem Statement, dass Russell Brand zu einem Gerichtstermin am 2 Mai vorgeladen wird. Man vermute jedoch, dass er sich zurzeit in den USA aufhalte und habe ihn schriftlich über die Anklage informiert, wie BBC schreibt.

Russell Brand ist in Grossbritannien mit schweren vorwürfen angeklagt worden. Die Rede ist von mehreren Fällen von sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung zwischen 1999 und 2005. Hintergrund ist eine Dokumentation der Sunday Times», «the Times» und «Channel 4» aus dem Jahr 2023. Brand verteidigte sich daraufhin in einem Youtube-Video und wies die Anschuldigungen zurück.

Donald Trump wird in New York angeklagt – Wir erklären es

Warum Trumps Zollpolitik niemanden überraschen sollte

Donald Trump findet, das Wort «Zoll» sei das schönste Wort im Diktionär. Seit fast vier Jahrzehnten droht er deshalb den Verbündeten seines Landes mit Strafzöllen. Warum eigentlich?

Das Jahr war 1987, und im Weissen Haus regierte der Republikaner Ronald Reagan. Und ein New Yorker Immobilienhändler, zu diesem Zeitpunkt noch keine weltweite Berühmtheit, war unzufrieden über die Politik seines Parteifreunds. Also veröffentlichte Donald John Trump in führenden amerikanischen Zeitungen einen «offenen Brief» an das amerikanische Volk.