Brasilien: Heissluftballon fängt in der Luft Feuer – acht Tote

Mehr «International»

In der südbrasilianischen Region Santa Catarina ist es am Samstag zu einem Heissluftballon-Unfall gekommen. Wie Bilder in den sozialen Medien zeigen, fing der Ballon in der Luft Feuer und fiel zu Boden.

Der brennende Ballon vor dem Absturz. screenshot: x

Der Gouverneur der Region, Jorginho Mello, schreibt auf X, dass beim Unfall acht Personen ums Leben kamen. Die weiteren 13 Personen an Bord überlebten den Absturz. «Wir sind alle schockiert», so Mello. Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar.

Mehr folgt in Kürze ...

(dab)