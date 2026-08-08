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Richter untersagt Bolsonaro Besuche der Söhne zum Vatertag

Richter untersagt Bolsonaro Besuche der Söhne zum Vatertag

08.08.2026, 21:2808.08.2026, 21:28

Der verurteilte brasilianische Ex-Präsident Jair Bolsonaro darf seine Söhne am brasilianischen Vatertag während seines Hausarrests nicht empfangen. Der zuständige Richter Alexandre de Moraes lehnte einen entsprechenden Antrag seiner Anwälte ab und verwies auf zuvor verschärfte Besuchsregeln bis nach der Präsidentenwahl im Oktober, wie brasilianische Medien berichteten.

FILE - Brazil&#039;s former President Jair Bolsonaro stands at the entrance of his home while he is under house arrest in Brasilia, Brazil, Sept. 2, 2025. (AP Photo/Luis Nova, File) Brazil Bolsonaro
Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro steht unter Hausarrest.Bild: keystone

Der 71-Jährige, der zwischen 2019 und 2022 regierte, wurde wegen seiner Beteiligung an einem versuchten Staatsstreich zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt. Am 8. Januar 2023 hatten Anhänger Bolsonaros, die den Wahlsieg seines Nachfolgers Luiz Inácio Lula da Silva nicht anerkennen wollten, Kongress, Regierungssitz und Obersten Gerichtshof in der Hauptstadt Brasília gestürmt und erhebliche Schäden verursacht. Aus gesundheitlichen Gründen verbüsst der Ex-Militär seine Strafe unter Hausarrest.

Bolsonaro-Sohn kritisiert die Massnahme

Drei seiner Söhne, die in der Politik aktiv sind, wollten ihn am Sonntag in seinem Haus in Brasília besuchen. «Sie haben ihm seine Freiheit genommen. Jetzt wollen sie ihm sogar das Recht nehmen, seine Kinder zu umarmen», schrieb Flávio Bolsonaro auf X. In Brasilien wird der Vatertag am zweiten Sonntag im August gefeiert.

epa13132809 Brazilian Senator Flavio Bolsonaro reacts during the national convention of Brazil&#039;s Liberal Party (PL) in Sao Paulo, Brazil, 25 July 2026. The Liberal Party, led by former President ...
Flávio Bolsonaro, der Sohn von Jair Bolsonaro.Bild: keystone

Flávio, der älteste Sohn Bolsonaros, ist der Präsidentschaftskandidat der konservativen Liberalen Partei (PL) für die Wahl am 4. Oktober und der wichtigste Herausforderer Lulas. Brasiliens Präsident ist offiziell als Kandidat der linken Arbeiterpartei (PT) für eine vierte Amtszeit nominiert worden.

Am 17. Juli hatte der Richter die Auflagen für Bolsonaros Hausarrest verschärft. Bolsonaro ist es während des Hausarrests bis zum Ende der Präsidentenwahl im Oktober untersagt, Besuche mit politischem oder wahlbezogenem Charakter zu empfangen oder politische Botschaften auch über Dritte zu verbreiten. (dab/sda/dpa)

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