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Autofahrer fährt in Italien in Velofahrer-Gruppe

Streit eskaliert: Autofahrer fährt in Italien in Velofahrer-Gruppe

08.08.2026, 18:1608.08.2026, 18:34

Auf einer beliebten Strecke für Radsportler im Norden Italiens ist der Streit zwischen einem Autofahrer und einer Gruppe von Radfahrern eskaliert. Der Autofahrer setzte nach Angaben der Polizei in der Nähe von Turin sein Fahrzeug aus voller Absicht in die Amateursportler hinein. Dabei verletzte er vier von ihnen schwer. Einer musste in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen den 73 Jahre alten Mann wird nun wegen mehrfacher Körperverletzung und des Versuchs vorsätzlicher Tötung im Strassenverkehr ermittelt. Er kam in Hausarrest.

Der Mann im Auto hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen darüber empört, dass die Gruppe aus sechs Radfahrern auf der Strecke von Lanzo Torinese nach Coassolo aus seiner Sicht zu viel Platz auf der Fahrbahn einnahm. Beim Überholen habe er laut gehupt, weshalb wiederum die Radfahrer mit heftigen Gesten ihrem Ärger Luft gemacht hätten. Daraufhin habe der Autofahrer abrupt gebremst, den Rückwärtsgang eingelegt und vier der Radler erfasst. Er sei sogar noch einmal zurückkehrt, um nochmals auf sie loszufahren.

Autofahrer stellt sich Polizei

Zwei der Verletzten mussten mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, einer davon mit mehreren Brüchen und anderen schweren Verletzungen. Der Autofahrer, dessen Kennzeichen die Amateursportler notiert hatten, stellte sich nach diesen Angaben schliesslich selbst der Polizei.

In Italien sind vor allem an den Wochenenden viele Amateursportler auf Rennrädern unterwegs. Die Strecke, auf der sich der Vorfall ereignete, ist bei Radfahrern in der Region wegen einer anspruchsvollen Steigung und Panorama-Ausblicken sehr beliebt. (dab/sda/dpa)

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Squawk 7700
08.08.2026 19:11registriert Mai 2025
Hausarrest? Ächt itz? Das war ja Absicht und nicht fahrlässig. Porco miseria!
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Janster
08.08.2026 19:58registriert März 2021
Passiert immer wieder. Vor ein paar Jahren waren wir zu zweit auf dem Rennvelo unterwegs. Da war auch ein Autofahrer mit zwei Italienischen Gümmerlern die etwas vor uns waren nicht zufrieden. Die haben ihm den Stinkedinger gezeigt. Zwei Kurven weiter oben stand er dann und hat einen der Beiden vom Velo geschlagen. Frau und Kind sassen im Auto. Prima Vorbild.
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Habedi
08.08.2026 20:08registriert Januar 2016
Also eigentlich (hoffentlich nur) versuchter Mord. Das Motiv ist auch null nachvollziehbar. Vielleicht psychische Probleme. So oder so sollte der nie wieder frei sein.
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