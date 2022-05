Restaurants müssen schliessen: Peking verschärft zum Ferienbeginn seine Corona-Massnahmen

Am Sonntag hat die nationale Gesundheitskommission 59 Infektionen in Peking registrert. Insgesamt haben sich im Zuge der jüngsten Infektionswelle in der Hauptstadt über 300 Menschen mit dem Virus infiziert. Bereits mehrere Wohnsiedlungen mit jeweils mehreren tausend Einwohnern wurden seit Ende April abgesperrt. Nach Medienberichten haben die Behörden zuletzt ein Covid-Feldspital mit rund 4000 Betten fertiggestellt, in dem asymptomatisch und mild Infizierte isoliert werden sollen.

Riesiges Chaos am Flughafen Schiphol in Amsterdam – Dutzende Flüge gestrichen

Maurer geht in der Frontex-«Arena» in den Frontal-Angriff: «Das ist doch keine Haltung!»

Dreck, Ungeziefer, Gewalt: In diesem Knast sitzt Boris Becker seine Strafe ab

Das Urteil ist gefallen: Boris Becker muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis – ohne Bewährung. Der Tennisstar soll bereits auf dem Weg ins Wandsworth Prison sein. Das erwartet ihn dort.

Anfang April wurde Boris Becker in einem Verfahren wegen Insolvenzverschleppung in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Am Freitagmittag machte sich der Tennisstar Hand in Hand mit seiner Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro auf den Weg zum Southwark Crown Court in London, wo das Strafmass verkündet wurde.