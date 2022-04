Maskengegner läuft vor Bundesgericht auf: Kein Verfahren gegen Polizisten

Putin macht Russlands Rohstoffe zur Waffe: Das musst du jetzt wissen

Wladimir Putin eskaliert: Russland beliefert Polen und Bulgarien nicht länger mit Gas. Ist die Schweiz als Nächstes dran? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

«Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert, und es gibt Wochen, in denen Jahrzehnte passieren.» So soll das der kommunistische Revolutionär Wladimir Lenin einmal formuliert haben. Und gerade scheint die Welt wieder einmal solche Tage zu erleben, in denen Jahre passieren. Russland dreht Polen und Bulgarien buchstäblich den Gashahn ab. In Deutschland sagt der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck, sein Land werde in wenigen Tagen unabhängig sein von russischem Erdöl. Damit werden europäische Wirtschaftsbeziehungen, die über Jahrzehnte aufgebaut wurden, innerhalb weniger Wochen gekappt. Die Folgen werden sich an Schweizer Tankstellen zeigen und Abrechnungen von Heizöl.