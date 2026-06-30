sonnig19°
DE | FR
burger
International
China

Chinas Kommunistische Partei wächst – aber langsamer

260629 -- BEIJING, June 29, 2026 -- A concert is held in celebration of the 105th anniversary of the founding of the Communist Party of China CPC in Beijing, capital of China, June 29, 2026. Party and ...
Die Zuwachsrate der Kommunistischen Partei liegt nur noch bei 1 Prozent.Bild: www.imago-images.de

Chinas Kommunistische Partei wächst – aber langsamer

30.06.2026, 07:1830.06.2026, 07:18

Trotz laufender Anti-Korruptionskampagnen ist die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) wieder um Hunderttausende Mitglieder gewachsen. Stand 31. Dezember 2025 zählte die KPCh nach eigenen Angaben fast 101,29 Millionen Mitglieder und damit 1,01 Millionen mehr als 2024.

Allerdings lag die Zuwachsrate nur noch bei 1 Prozent, wie die Partei einen Tag vor dem 105. Jahrestag ihrer Gründung mitteilte, was der niedrigste Wert der vergangenen 5 Jahre ist. 2021 betrug die Wachstumsrate noch 3,7 Prozent.

Partei wird älter und weiblicher

Die allein regierende Partei in dem Land mit rund 1,4 Milliarden Menschen zählt zu den grössten und mächtigsten der Welt. Eine Mitgliedschaft gilt mitunter als vorteilhaft für die Karriere in Staatsunternehmen oder an Universitäten. Die neuen Daten zeigten ausserdem, dass der Frauenanteil leicht auf 31,5 Prozent stieg und fast 6 von 10 Mitgliedern einen Hochschulabschluss haben.

Parallel spiegelt die KPCh den gesamtgesellschaftlichen Überalterungstrend wider: Mit 29,5 Prozent war die Altersgruppe der Menschen über 61 Jahre die grösste, während die Zahl der unter 30-Jährigen im Vorjahresvergleich leicht schrumpfte.

Korruption weiter ein Problem

Doch in der Partei rumort es seit einigen Jahren. Seit 2012 treibt Staats- und Parteichef Xi Jinping eine strenge Anti-Korruptionskampagne voran, die auch höchste Parteikader ins Visier nahm. Im vergangenen Jahr erhielten nach offiziellen Angaben fast eine Million Parteimitglieder Disziplinar- oder Verwaltungsstrafen. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die hässliche Wahrheit über Ransomware-Attacken
1 / 14
Die hässliche Wahrheit über Ransomware-Attacken

Die Dunkelziffer bei erfolgreichen Ransomware-Attacken ist extrem hoch. In dieser Bildstrecke erfährst du, was dahintersteckt.
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trumps «Great American State Fair» verkommt zum «Great American State Fail»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
117 tote Hunde in kalifornischem Tierheim entdeckt
In einem Tierheim in Kalifornien haben Ermittler der lokalen Polizeibehörden die Überreste von mindestens 117 Hunden entdeckt. Das Büro des Sheriffs informierte in einer Mitteilung über den Fund; mehrere US-Medien hatten anschliessend darüber berichtet.
Zur Story