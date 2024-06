Studentenproteste auf dem Tian'anmen-Platz 1989. Im Hintergrund läuft der berühmte tank man auf die Panzer zu, um diese aufzuhalten. Bild: keystone

Weitere Festnahme vor Tian'anmen-Jahrestag in Hongkong

Kurz vor dem 35. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Studentenproteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens (Tian'anmen-Platz) in Peking hat die Hongkonger Polizei einen weiteren Mann im Zusammenhang mit dem Gedenktag festgenommen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelte es sich um einen 62-Jährigen, der in Verbindung mit einer Gruppe von sechs weiteren Menschen stehe, die bereits in der vergangenen Woche festgenommen worden waren. Unter ihnen befand sich auch die bereits seit einiger Zeit im Gefängnis sitzende Bürgerrechtlerin Chow Hang-tung.

Die Gruppe soll nach Darstellung der Polizei anonym auf einer Social-Media-Plattform Beiträge mit «aufrührerischer Absicht» veröffentlicht und dabei auf ein bevorstehendes «sensibles Datum» hingewiesen und «kontinuierlich Hass gegen die Regierung geschürt» haben.

Am Dienstag jährt sich zum 35. Mal die blutige Niederschlagung der Studentenproteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens am 4. Juni 1989 in Peking. Die chinesische Sonderverwaltungsregion Hongkong war lange Zeit der einzige Ort in China, an dem der Opfer gedacht werden konnte. Seit einigen Jahren werden aber auch dort öffentliche Gedenkveranstaltungen am 4. Juni unterbunden.

Chow Hang-tung gehörte zu den Organisatoren einer jährlichen Kerzenandacht, die früher immer mit Zehntausenden Teilnehmern im Hongkonger Victoria Park stattfand. (sda/dpa)