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Tote und Vermisste nach Fluten und Erdrutsch in China

HUANGZHOU, CHINA - JULY 06: Armed police officers carry out rescue operations following a tornado on July 6, 2026 in Huangzhou, Huanggang, Hubei Province of China. Eleven people were killed and one re ...
Ein Teil der Stadt Huanggang in der chinesischen Provinz Hubei wurde von einem Tornado verwüstet.Bild: imago

Mindestens 11 Tote nach Fluten und Erdrutsch in China

07.07.2026, 09:2607.07.2026, 09:43

Heftige Regenfälle und Unwetter haben in einigen Teilen Chinas zu Toten und Vermissten geführt. In der zentralchinesischen Provinz Hubei meldete der Katastrophenschutz mindestens elf Tote und einen weiteren Vermissten, wie chinesische Staatsmedien berichteten.

Mindestens 275 Menschen wurden demnach verletzt. In der Nacht zum Dienstag hatten heftige Stürme vor allem den Osten der Region heimgesucht. Die Behörden evakuierten hunderte Bewohner.

Schwere Regenfälle hielten auch den Nordwesten Chinas in Atem. Laut Berichten des Staatsfernsehens verschüttete ein Erdrutsch im Kreis Tanchang in der Provinz Gansu insgesamt 33 Menschen. Helfer retteten bislang 17 Menschen. Die Bergungsarbeiten dauerten noch an, berichteten die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua.

Tote auch in Guangxi

Chinas Präsident Xi Jinping ordnete an, alle Kräfte für die Rettung und die Versorgung von Verletzten zu mobilisieren. Erst am Vortag hatte ein Dammbruch an einem Stausee in Südchina die höchste Hochwasser-Warnstufe ausgelöst. Der Bruch am Montagmorgen am Liulan-Stausee in Hengzhou in der südlichen Region Guangxi setzte einen ganzen Landstrich unter Wasser, wie Fotos zeigten. Vier Menschen kamen laut jüngsten offiziellen Angaben ums Leben, acht galten als vermisst. Zehntausende wurden evakuiert.

In Guangxi hatten seit dem Wochenende Ausläufer eines Tropensturms schwere Regenfälle in einige Gebiete gebracht. In sozialen Medien waren Videos von sturzflutartigen Überschwemmungen in der Region zu sehen. Weitere Regenwarnungen galten am Dienstag für Teile der Nachbarprovinz Guangdong sowie die östlichen Provinzen Anhui, Jiangsu und die im nördlich davon gelegenen Provinzen Shandong, Liaoning und Jilin, wie die chinesische Wetterbehörde mitteilte.

Supertaifun «Bavi» im Anmarsch

In China kommt es in den Sommermonaten immer wieder zu schweren Überschwemmungen. In diesem Jahr rechnen Meteorologen wegen des Klimaphänomens El Niño mit einem erhöhten Risiko für Extremwetter. Zudem zeigt sich seit einigen Jahren, dass das Regenband weiter nach Norden wandert und auch sonst eher trockene Regionen – wie etwa der Raum Peking – extreme Regenfälle erleben.

Die Lage dürfte angespannt bleiben, da vom Pazifik Taifun «Bavi» auf den Südosten Chinas zusteuert. Der Tropensturm, der derzeit mit Spitzenwindstärken von weit über Tempo 200 als Supertaifun gilt, könnte am Samstagvormittag (Ortszeit) auf Taiwan treffen, wie die Wetterbehörde der ostasiatischen Insel mitteilte. Pekings Meteorologen rechnen damit, dass der Sturm wenige Stunden später am Nachmittag China erreicht. (maw/sda/dpa)

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