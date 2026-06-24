Wegen starker Regenfälle: Erdrutschwarnung für Bewohner von Nagasaki

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Wegen starker Regenfälle und akuter Erdrutschgefahr sollen sich alle gut 380'000 Bewohner der japanischen Grossstadt Nagasaki in Sicherheit bringen. Die Behörden gaben die zweithöchste Warnstufe für die gesamte Stadt im Süden des Landes aus, wie der japanische Fernsehsender NHK am frühen Morgen (Ortszeit) berichtete. Die Einwohner seien aufgefordert, gefährdete Gebiete zu meiden.

Die japanische Wetterbehörde sagte starke Regenfälle auch für andere Gebiete der südwestlichen Hauptinsel Kyushu voraus und warnte vor über die Ufer tretenden Flüssen und möglichen Überschwemmungen in tiefer gelegenen Gebieten. In den Präfekturen Fukuoka, Saga, Nagasaki und Kumamoto bestehe ein erhöhtes Risiko. Auch für die kleinste Hauptinsel Shikoku wurde vor starkem Regen gewarnt. Derweil bildeten sich südlich von Japan zwei Taifune, also tropische Wirbelstürme.

Im Zuge der globalen Klimaerwärmung verzeichnet Japan immer mehr und heftigere Regenfälle, wodurch es in dem bergigen Inselreich auch immer öfter zu Erdrutschen kommt. (sda/dpa)