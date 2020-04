International

Coronavirus

Coronavirus in den USA: Die Zahlen und Trumps Aussagen in der Timeline



«Alles unter Kontrolle»? So schnell wechselte Trump in der Corona-Krise seine Meinung

Inzwischen nimmt der US-amerikanische Präsident Donald Trump die Coronakrise in seinem Land nicht mehr auf die leichte Schulter. Der Weg dahin war aber lange.

In keinem anderen Land gibt es so viele Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, wie in den USA. Obwohl in der Nähe von Seattle einer der ersten Coronafälle ausserhalb Chinas gemeldet wurde Ende Januar, wird die Sache «erst» jetzt zu einem gravierenden Problem: Die Weltgesundheitsorganisation meldete für gestern Dienstag fast 150'000 positiv Getestete in den Vereinigten Staaten.

Mitten in dieser Entwicklung meldet sich auch regelmässig Donald Trump zu Wort. Und der Präsident hat einen bemerkenswerten Sinneswandel vollzogen. Von seiner Verharmlosungstaktik ist mittlerweile gar nichts mehr übrig. Von «Wir haben alles unter Kontrolle» bis zu «Das werden einige der zwei oder drei schlimmsten Wochen sein, die unser Land je gesehen hat» in 69 Tagen – eine Übersicht.

Aber zuerst einen Blick auf die Zahlen: Während in China in den letzten Wochen kaum mehr neue Fälle von Infizierten hinzugekommen sind, hat die Kurve in den USA mächtig zugelegt.

Diese Grafik zeigt die Entwicklung der letzten beiden Monate. Dazwischen ist viel passiert – auch in Bezug auf die Haltung von Präsident Donald Trump gegenüber dem neuartigen Coronavirus.

Wir haben die wichtigsten Meilensteine und die Aussagen von Trump zusammengestellt. Quellen und deutsche Übersetzungen findest du im Anschluss an die Grafik.

Bild: watson

Alle Zitate in der Übersicht:

22. Januar

«We have it totally under control. It’s one person coming in from China, and we have it under control. It’s going to be just fine.»

«Wir haben es komplett unter Kontrolle. Es geht um eine Person, die aus China kam und wir haben es unter Kontrolle. Alles wird gut.»



30. Januar

«Only 5 people in U.S., all in good recovery.»

«Es sind nur fünf Personen in den Vereinigten Staaten, alle auf gutem Wege zur Besserung.»



2. Februar

«We pretty much shut it down coming in from China. It’s going to be fine.»

«Wir haben uns sozusagen abgeschottet von China. Alles wird gut.»



7. Februar

«Nothing is easy, but [Chinese President Xi] will be successful, especially as the weather starts to warm & the virus hopefully becomes weaker.»

«Nichts ist einfach, aber [der Chinesische Präsident Xi] wird erfolgreich sein, insbesondere weil das Wetter wärmer wird und damit das Virus hoffentlich schwächer.»

10. Februar

«A lot of people think, that goes away in April, with the heat.»

«Viele Leute denken, dass es im April verschwinden wird, mit der Hitze.»



14. Februar

«We have a very small number of people in the country, right now, with it. It’s like around 12. Many of them are getting better. Some are fully recovered already. So we’re in very good shape.»

«Wir haben eine sehr kleine Anzahl Menschen im Land, die es im Moment haben. Es sind wohl um die 12. Viele davon sind auf dem Weg der Besserung. Einige sind sogar komplett genesen. Wir sind also auf einem guten Weg.»

19. Februar

«Let’s see what happens, but I think it’s going to work out fine.»

«Wir schauen, was passiert. Aber ich denke, es wird alles gut herauskommen.»



26. Februar

«The 15 cases within a couple of days is going to be down close to zero.»

«Aus den 15 Fällen werden in ein paar Tagen fast null werden.»

27. Februar

«One day it’s like a miracle, it will disappear.»

«Eines Tages wird es wie ein Wunder sein, es wird verschwinden.»



29. Februar

«If you’re healthy, you’ll probably go through a process and you’ll be fine.»

«Wenn du gesund bist, wirst du vermutlich einen Prozess durchmachen und dann wird es dir (wieder) gut gehen.»



2. März

«You take a solid flu vaccine, you don’t think that could have an impact, or much of an impact, on Corona?»

«Du nimmst einen soliden Grippe-Impfstoff, denkst du nicht, dass das etwas hilft gegen Corona, oder sogar sehr viel hilft?»

6. März

«Anybody that needs a test gets a test. And the tests are beautiful.»

«Jeder, der einen Test braucht, bekommt einen Test. Und die Tests sind wunderschön.»



10. März

«It will go away. Just stay calm. It will go away.»

«Es wird vorbei gehen. Bleibt ruhig. Es wird vorbei gehen.»



12. März

«We need a little separation until it goes away.»

«Wir brauchen ein bisschen Abstand, bis es vorbei geht.»



14. März

«5 million tests – I doubt we need anything near that»

«5 Millionen Test – ich bezweifle, dass wir annähernd so viel brauchen»

17. März

«I’ve felt it was a pandemic long before it was called a pandemic.»

«Ich hatte das Gefühl, dass es eine Pandemie ist, lange bevor es so genannt wurde.»



23. März

«America will soon be open for business.»

«Amerika wird bald wieder Geschäfte machen.»



24. März

«I’d love to have the country opened up and just raring to go by Easter.»

«Ich würde es gerne sehen, dass das Land an Ostern wieder geöffnet und bereit ist.»

26. März

«I don’t believe you need 40k or 30k ventilators.»

«Ich glaube nicht, dass ihr 40'000 oder 30'000 Beatmungsgeräte braucht.»



31. März

«This is going to be one of the roughest two or three weeks we’ve ever had in our country. We’re going to lose thousands of people.»

«Das werden einige der zwei oder drei härtesten Wochen werden, die wir je hatten in unserem Land. Wir werden tausende Menschen verlieren.»



