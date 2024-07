WHO: Kinder-Impfraten niedriger als vor der Pandemie

Globale Impfraten stagnieren nach der Pandemie Bild: KEYSTONE/TI-PRESS

So viel niedriger sind die Kinder-Impfraten nach der Pandemie tatsächlich

Uno-Organisationen haben wegen mangelnder Fortschritte bei Kinderimpfungen Alarm geschlagen. Weltweit gingen die Impfraten während der Corona-Pandemie zurück und lagen voriges Jahr noch immer unter Vor-Corona-Niveau.

Das berichteten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Kinderhilfswerk UNICEF. Während der Corona-Pandemie hatte es demnach vielerorts Verzögerungen bei Schutzimpfungen und Unterbrechungen bei Impfprogrammen gegeben.

Als Gradmesser für Impfraten unter Kindern gilt das Vakzin gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten. 2023 hatten 84 Prozent den vollen Impfschutz, etwas weniger als 2019. Die Zahl der Kinder ohne eine einzige Dosis dieser Dreifachimpfung stieg im vergangenen Jahr auf 14,5 Millionen. Vor Beginn der Pandemie waren es 12,8 Millionen.

Impfskepsis überträgt sich

In bestimmten Ländern sei im Zuge der Pandemie die Zahl der Impfskeptiker gestiegen, erklärte WHO-Expertin Katherine O’Brien. «Das führt zu Todesfällen bei Kindern», warnte sie. Die Impfskepsis in manchen reicheren Ländern wirke sich auch in anderen Regionen aus, etwa wenn Menschen mit Migrationshintergrund in Europa Falschinformationen in ihre Herkunftsländer weitergeben, erklärte sie.

In ärmeren Ländern stünden auch ein Misstrauen gegenüber Gesundheitseinrichtungen und der schwierige Zugang zu Vakzinen dem Impffortschritt im Weg, sagte Unicef-Experte Ephrem Lemango. Bewaffnete Konflikte seien ein weiteres Hindernis. Mehr als die Hälfte aller Kinder ohne Impfschutz leben in Ländern, die von Instabilität, Gewalt und Schutzlosigkeit geprägt sind, wie es von WHO und Unicef hiess.

Masern als Frühwarnzeichen

Die beiden Organisationen äusserten sich auch besorgt darüber, dass in den vergangenen fünf Jahren mehr als 100 Länder von Masern betroffen waren. «Masern-Ausbrüche sind ein Frühwarnzeichen. Sie zeigen Impflücken auf und betreffen vor allem die Schwächsten», sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Zu den gemeldeten positiven Trends gehört, dass die globale Rate von Impfungen gegen das krebserregende HP-Virus zuletzt innerhalb eines Jahres von 20 auf 27 Prozent stieg.

Und in der Schweiz?

Laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) lässt sich in der Schweiz kein negativer Effekt der Pandemie auf die Impfquote feststellen. Einzelne Impfraten sind sogar signifikant angestiegen, wie zum Beispiel für Masern von 90 auf 94 Prozent oder für Röteln und Mumps von 90 auf 93 Prozent.

Im globalen Vergleich ist die Impfquote in der Schweiz gegen Masern fast 20 Prozentpunkte höher. Bei den Impfungen gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten sind es rund 13 Prozentpunkte (can/sda/dpa)