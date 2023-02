Nach Hundekot-Attacke deutscher Ballettdirektor entlassen

Sein Vertrag als Ballettdirektor sei mit sofortiger Wirkung und im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst worden, sagte Intendantin Laura Berman am Donnerstag in der Theater-Spielstätte Ballhof Eins. Bereits am Montag hatte die Theaterleitung Goecke suspendiert. Seine Stücke werden Berman zufolge jedoch in Hannover weiter aufgeführt.

In Peru wurden über 600 Seelöwen tot an die Küste gespült – sie hatten sich mit der Vogelgrippe infiziert. Wissenschaftler befürchten nun, dass das Virus gelernt hat, sich in freier Wildbahn von Säugetier zu Säugetier zu übertragen, was auch für den Menschen gefährlich werden könnte.

Die Vogelgrippe wütet aktuell in weiten Teilen der Welt und rafft Vogelpopulationen teilweise regelrecht dahin – so auch in Peru. In Schutzgebieten im südamerikanischen Land sind über 55'000 tote Vögel gefunden worden, darunter auch Pelikane, Pinguine und Tölpel.