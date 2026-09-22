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Oktoberfest 2026: Mitarbeiter nach Unfall in Lebensgefahr

People ride a swing besides a ferris wheel at the 191st Oktoberfest beer festival in Munich, Germany, Sunday, Sept. 20, 2026. (AP Photo/Matthias Schrader) Germany Oktoberfest
Der Unfall am Oktoberfest ereignete sich an einem sogenannten Free Fall-Turm.Bild: keystone

Unfall am Oktoberfest: Mitarbeiter in Lebensgefahr

22.09.2026, 00:34

Bei einem Unfall an einem Fahrgeschäft auf dem Oktoberfest ist ein Mitarbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Er habe reanimiert werden müssen und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.

Der Unfall ereignete sich demnach an einem Free-Fall-Turm. Der Mitarbeiter des Fahrgeschäfts oder eines Sicherheitsdienstes habe sich demnach wohl in einem Bereich aufgehalten, in dem er nicht hätte sein sollen. Er sei dann getroffen oder möglicherweise auch eingequetscht worden. Der Bereich rund um das Fahrgeschäft wurde für den grossen Rettungseinsatz abgesperrt. (sda/dpa)

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