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Oktoberfest: Besucher bleiben wegen Panne kopfüber auf Bahn stecken

Video: watson/nina bürge

Panne am Oktoberfest: Besuchende bleiben kopfüber in Fahrgeschäft stecken

20.09.2026, 17:0020.09.2026, 17:00

Am ersten Abend des Oktoberfests in München ereignete sich bei einem Fahrgeschäft eine Panne. Ein Karussell blieb wegen eines Defekts stehen, sodass einige Leute für kurze Zeit kopfüber ausharren mussten. Schau dir die kopfüber hängenden Bahnbesucher im Video an:

Video: watson/nina bürge

Einige von ihnen klagten danach über Schwindel und Kreislaufprobleme. Das Problem der Bahn war laut «BR24» ein kaputter Sensor. Dieser habe noch am selben Abend ausgewechselt werden können. (nib)

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