Friedrich Merz soll zurücktreten, sagt eine Mehrheit der Deutschen. Bild: keystone

Umfrage: Mehrheit spricht sich für Rücktritt von Friedrich Merz aus

Eine Mehrheit der Deutschen fordert laut einer aktuellen Umfrage den Rücktritt von Friedrich Merz als Bundeskanzler.

Anna-Lena Janzen / t-online

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Nach dem Wahldebakel im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt vor zwei Wochen hat die Kritik in der eigenen Partei an Bundeskanzler Friedrich Merz zugenommen. Am vergangenen Sonntag flog die CDU dann auch noch in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Landtag und wurde in Berlin von der Linken von Platz eins im Parlament verdrängt.

Der Kanzler steht unter Druck. Denn auch laut den Ergebnissen von Umfragen aus den vergangenen Wochen ist Merz so unbeliebt wie kein Bundeskanzler vor ihm. Die aktuellen Zahlen des Forsa-Trendbarometers für RTL und n-tv bestätigen erneut, dass viele Menschen unzufrieden mit der Bundesregierung und ihrem Chef sind. In der Erhebung spricht sich die Mehrheit der Befragten (55 Prozent) dafür aus, dass Merz von seinem Amt zurücktritt.

Elf Prozent sind mit Merz' Arbeit zufrieden

Im Osten ist der Wunsch nach einem Rücktritt bei 68 Prozent der Befragten besonders gross. Aber auch im Westen sprach sich mit 53 Prozent jeder Zweite dafür aus. Vor allem Wähler von AfD (89 Prozent) und Linken (65 Prozent) lehnen demnach den CDU-Politiker ab. Aber auch bei Anhängern anderer Parteien schneidet er zunehmend schlecht ab: 39 Prozent der Grünen- und 43 Prozent der SPD-Wähler wollen seinen Rücktritt. Unter den Unionswählern geniesst er weiterhin Rückhalt: Nur 21 Prozent von ihnen wünschen sich einen anderen Kanzler.

Insgesamt elf Prozent der Befragten zeigten sich in der Umfrage mit Merz' Arbeit zufrieden. Immerhin: In der Vorwoche – also vor den Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern – waren es zehn Prozent der Befragten gewesen.

Würde am kommenden Sonntag gewählt, käme die AfD im RTL/ntv-Trendbarometer auf 27 Prozent. Die Union folgt unverändert mit 20 Prozent. Bündnis 90/Die Grünen verlieren im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt und liegen bei 17 Prozent – damit weiterhin klar vor SPD und Linken, die sich mit jeweils 12 Prozent Platz vier teilen. Eine schwarz-rote Koalition wäre mit zusammen 32 Prozent Zustimmung weit von einer Mehrheit entfernt. Das BSW stagniert bei 3 Prozent. Die FDP bleibt bei 4 Prozent und damit unter der 5-Prozent-Hürde für den Einzug in den Bundestag.

Regierungssprecher Stefan Kornelius hatte erst vergangene Woche die Seriosität von Umfragen infrage gestellt, die Merz geringe Beliebtheitswerte attestieren. Seiner Meinung nach sei es finanziell kaum möglich, solche Daten in kurzen Abständen zu erheben. «Keines dieser Institute, die in dieser Frequenz Umfragen auf den Tisch legen, hat die Finanzressourcen, um solche Umfragen zu machen. Also sollten wir vielleicht alle mal sehr vorsichtig mit diesem Instrument umgehen», sagte Kornelius. Manfred Güllner, Gründer des renommierten Meinungsforschungsinstituts Forsa, reagierte dagegen mit Unverständnis auf die Äusserungen.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschern die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang.

Für die Erhebung zu einem Rücktritt des Bundeskanzlers befragte Forsa im Auftrag von RTL Deutschland zwischen dem 15. und 21. September bis zu 2'500 Bürger. Die statistische Fehlertoleranz liegt den Angaben zufolge bei plus/minus 2,5 Prozentpunkten. Zur politischen Kompetenz wurden rund 1'000 Menschen befragt.

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