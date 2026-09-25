sonnig12°
DE | FR
burger
Schweiz
International

Bundesrat beschliesst weitere Sanktionsmassnahmen gegen Belarus

Bundesrat beschliesst weitere Sanktionsmassnahmen gegen Belarus

25.09.2026, 10:4525.09.2026, 10:45

Der Bundesrat hat weitergehende Sanktionsmassnahmen gegenüber Belarus beschlossen. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) ruft nun alle Finanzdienstleistenden auf, die Vermögenswerte der sanktionierten Personen zu sperren und die betroffenen Geschäftsbeziehungen zu melden.

Belarusian President Alexander Lukashenko listens to Russian President Vladimir Putin during their meeting at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow, Saturday, Aug. 29, 2026. (Vyacheslav Prokofyev ...
Alexander Lukaschenko, der Machthaber von Belarus.Bild: keystone

Der Bundesrat hatte sich am 18. September den entsprechenden Massnahmen der EU angeschlossen, wie die Finma am Freitag mitteilte. Die Sanktionen würden sich an diejenigen gegen Russland angleichen.

Konkret geht es um ein Transaktionsverbot von bestimmten Krypto- und digitalen Zentralbankwährungen, hiess es. Bereits im Mai hatte das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) die Sanktionierung von zwei Unternehmen verfügt. (dab/sda)

Das könnte dich auch interessieren:

Mit Wodka und schlüpfrigen Witzen: So verhandelt Trumps Gesandter mit Lukaschenko
Mit Wodka und schlüpfrigen Witzen: So verhandelt Trumps Gesandter mit Lukaschenko
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Bregy fordert «klare Versorgungspyramide» im Gesundheitswesen
Philipp Matthias Bregy hat eine «klare Versorgungspyramide» im Gesundheitswesen gefordert. «Heute müssen die Leute viel zu früh zum Spezialisten oder ins Spital gehen, weil die Grundversorgung teilweise ungenügend ist», sagte der Mitte-Präsident im «Blick»-Interview.
Zur Story