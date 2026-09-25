Bundesrat beschliesst weitere Sanktionsmassnahmen gegen Belarus

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Der Bundesrat hat weitergehende Sanktionsmassnahmen gegenüber Belarus beschlossen. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) ruft nun alle Finanzdienstleistenden auf, die Vermögenswerte der sanktionierten Personen zu sperren und die betroffenen Geschäftsbeziehungen zu melden.

Alexander Lukaschenko, der Machthaber von Belarus. Bild: keystone

Der Bundesrat hatte sich am 18. September den entsprechenden Massnahmen der EU angeschlossen, wie die Finma am Freitag mitteilte. Die Sanktionen würden sich an diejenigen gegen Russland angleichen.

Konkret geht es um ein Transaktionsverbot von bestimmten Krypto- und digitalen Zentralbankwährungen, hiess es. Bereits im Mai hatte das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) die Sanktionierung von zwei Unternehmen verfügt. (dab/sda)