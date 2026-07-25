Rettungskräfte sind mit einem Grossaufgebot im Berliner Tiergarten im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. Bild: keystone

Auto bei Berliner CSD in Menschenmenge gerast – mindestens 1 Todesopfer

Laut deutschen Medienberichten ist am Berliner Christopher Street Day (CSD) ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Die Polizei bestätigte den Vorfall und fahndet nach dem mutmasslichen Täter. Noch ist vieles unklar.

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Das ist passiert

Laut der «Bild» hat sich der Vorfall gegen 22 Uhr auf Höhe der Lennéstrasse am Tiergarten zugetragen; die Polizei hat das Geschehnis bestätigt. Augenzeugen schildern gegenüber der Zeitung, dass ein weisser Transporter mit hoher Geschwindigkeit in den Tiergarten gerast sei.

Ein Mann soll anschliessend aus dem Wagen gestiegen und zu Fuss geflüchtet sein. Dabei soll er Menschen mit einer Stichwaffe bedroht haben. Die Spezialeinheit GSG 9 (Grenzschutzgruppe 9) sei alarmiert worden, schreibt die «Bild» weiter. Ein Bild, welches die Zeitung veröffentlichte, soll den mutmasslichen Unfallwagen zeigen, der anscheinend in einen Baum gefahren ist.

Dieses Bild soll das mutmassliche Unfallfahrzeug zeigen. Bild: x.com/media_express

Das sagt die Polizei

Die Polizei veröffentlichte später genauere Informationen: Kurz vor 22 Uhr sei mutmasslich ein Fahrer eines weissen Fahrzeugs in den Tiergarten eingefahren, sei anschliessend auf dem Ahornsteig entlanggefahren und habe dabei mehrere Personen verletzt – einige lebensgefährlich. Derzeit würden 14 Menschen medizinische versorgt; eine Person sei ihren Verletzungen erlegen.

Bild: sc/google maps

Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen laufe weiterhin auf Hochtouren, heisst es weiter.

Ein Video, welches das Medium «Junge Freiheit» auf X veröffentlichte, zeigt einen mit Handschellen gefesselten Mann, der am Boden liegt und von mehreren Polizisten umstellt ist. Dabei soll es sich um den mutmasslichen Fahrer des Fahrzeugs handeln, schreibt das Medium unter Berufung auf Augenzeugen.

Alle Besucherinnen und Besucher wurden gebeten, den Veranstaltungsbereich zu verlassen. Ein Bild, das die «Bild» veröffentlichte, zeigt Feuerwehrleute, die einer anscheinend verletzten Person helfen. Der Bereich um den Tiergarten sei weitläufig abgesperrt worden, heisst es weiter.

Das wissen wir zu den Hintergründen

«Wir wissen momentan noch nichts über irgendwelche Motivlagen, über die Person des Täters oder Ähnliches», sagte ein Polizeisprecher um Mitternacht. Das sei alles «noch nicht gesichert bekannt».

Auch der Berliner Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler hat nach der Tat vor Spekulationen über den Hintergrund gewarnt. Man könne im Moment noch nichts bezüglich Hinweisen für einen politischen oder kriminellen Hintergrund sagen.

Abgesehen davon, das es sowieso besser sei, nicht zu spekulieren, käme hinzu, dass sich der Vorfall nicht in der Veranstaltung selber, sondern im Tiergarten abgespielt habe, so Gaebler.

Event abgebrochen

Auf Instagram teilen die Veranstalter des CSD mit, dass der Event abgebrochen wurde: «Bitte verlasst das Gelände ruhig und geordnet. Bitte meidet die Siegessäule und den Tiergarten. Verlasst das Gelände Richtung Hauptbahnhof.» Zudem steht auf grossen Signaltafeln am Brandenburger Tor «Evakuation».

Hunderttausende Menschen feierten in der Hauptstadt den CSD. Mit ihrer Demonstration wollten die Veranstalter ein Zeichen für Demokratie, Toleranz und Vielfalt setzen. Am Abend trat unter anderem Sarah Connor bei der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor auf. Mit einer Regenbogenflagge um die Schultern spielte sie rund eine halbe Stunde lang ihre Songs. (cpf, ergänzt mit Material der sda/dpa)

+++ Update folgt +++