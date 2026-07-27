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Hoppermann soll CDU-Generalsekretärin werden

CDU Bundesausschuss 2025 Franziska Hoppermann CDU im Portrait beim CDU Bundesausschuss im Berliner Estrel, Berlin , 28.04.2025 Berlin Berlin Deutschland *** CDU Federal Committee 2025 Franziska Hopper ...
Franziska Hoppermann soll CDU-Generalsekretärin werden und so Carsten Linnemann ablösen.Bild: www.imago-images.de

Hoppermann soll CDU-Generalsekretärin werden

27.07.2026, 12:4127.07.2026, 12:41

Die Bundestagsabgeordnete und bisherige CDU-Schatzmeisterin Franziska Hoppermann soll neue Generalsekretärin ihrer Partei werden.

Der deutsche Bundeskanzler und Parteichef Friedrich Merz schlug sie in einer Sitzung des Präsidiums der Christdemokraten in Berlin vor, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Die Hamburgerin soll auf Carsten Linnemann folgen, der Gesundheitsminister werden soll.

In der CDU ist Franziska Hoppermann keine Unbekannte, in der breiteren Öffentlichkeit schon. Doch das wird sich nun ändern. Denn als Generalsekretärin der Partei wird die Frau aus Hamburg zwangsläufig im Licht der Öffentlichkeit stehen. Als Bundesschatzmeisterin arbeitete sie bislang im Hintergrund, war damit aber zugleich Mitglied des CDU-Präsidiums.

Die Diplomkauffrau sitzt seit 2021 für den Wahlkreis Hamburg-Wandsbek im Bundestag. Sie gehört dem Haushaltsausschuss und dem Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung an. Ausserdem leitet sie die Enquete-Kommission Corona, die helfen soll, Deutschland besser auf mögliche Pandemien vorzubereiten. (sda/dpa)

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