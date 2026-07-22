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Nach Spahn-Rücktritt: Dieser Mann soll ihn ersetzen

Merz und Söder sind sich einig: Dieser Mann soll Leihmutter-Spahn ersetzen

22.07.2026, 16:0622.07.2026, 16:06
Head of the Chancellery Thorsten Frei, right, attends the cabinet meeting at the chancellery in Berlin, Germany, Wednesday, Feb. 25, 2026. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) Thorsten Frei
Thorsten Frei: Jetzt noch Chef des Kanzleramts, bald vielleicht Fraktionsvorsitzender der Union.Bild: keystone

In Deutschland haben die Parteivorsitzenden der christdemokratischen Union (CDU und CSU), Kanzler Friedrich Merz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, den bisherigen Kanzleramtschef Thorsten Frei offiziell als neuen Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag vorgeschlagen.

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus einer digitalen Sitzung des Fraktionsvorstands, an der Merz (CDU) und Söder (CSU) teilnahmen. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin Freis im Kanzleramt soll erst später bekanntgegeben werden, wie es aus Regierungskreisen hiess.

Merz und Söder machten den Vorschlag in der Video-Konferenz mit dem Fraktionsvorstand. Anschliessend wurde er den Fraktionsmitgliedern mitgeteilt, wie es hiess. Die Fraktion im deutschen Parlament wird nächste Woche Mittwoch in einer Sondersitzung darüber abstimmen.

Frei habe massgeblichen Anteil am bisherigen Erfolg der Regierungsarbeit und der Stabilität der Koalition, sagte Regierungschef Merz. «Die Reform-Erfolge der letzten Wochen sind auch sein Verdienst.» Frei komme aus der Mitte der Fraktion und werde dort «für das perfekte Zusammenspiel zwischen Parlament, Koalitionspartner und Bundesregierung sorgen».

Söder unterstützte den Vorschlag des Kanzlers. Frei werde ein guter Vorsitzender der gemeinsamen Bundestagsfraktion werden. «Schon als Kanzleramtsminister oder früher als Parlamentarischer Geschäftsführer haben wir mit ihm gut zusammengearbeitet.» (sda/dpa)

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