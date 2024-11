«Sächsische Separatisten»: Deutsche Behörden nehmen Mitglieder von Terrorgruppe fest

Bei Leipzig und Dresden nehmen Behörden Mitglieder einer terroristischen Vereinigung fest. Es handelt sich um die «Sächsischen Separatisten».

Mehr «International»

Ein Artikel von

Die deutsche Bundesanwaltschaft hat acht mutmassliche Mitglieder einer militanten rechtsextremen Gruppierung festnehmen lassen.

Die Verdächtigen stünden im Verdacht, eine inländische terroristische Vereinigung namens «Sächsische Separatisten» gebildet zu haben, teilte die Behörde am Dienstag in Karlsruhe mit. Die Festnahmen erfolgten demnach an verschiedenen Orten in Sachsen sowie in einem Fall in Polen.

Update folgt ...