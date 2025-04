Trumps Zollkeule bringt Finanzmärkte in Aufruhr – SMI im Minus, Bitcoin verliert an Wert

Am Mittwochabend hat Donald Trump seine lang erwarteten Zoll-Pläne vorgelegt. Für die weltweiten Finanzmärkte zeichnet sich ein rabenschwarzer Handelstag ab – auch für die Schweizer Börse. Eine Übersicht.

SMI sinkt weiter

Die Schweizer Aktienbörse hat nach der Zoll-Ankündigung von US-Präsident Donald Trump nachgegeben. Der Gesamtmarkt SMI verlor zur Eröffnung am Donnerstag rund 1,5 Prozent auf 12'405,68 Punkte.

Insbesondere die Aktien der Uhren- und Schmuckkonzerne Swatch und Richemont gerieten stark unter Druck. Die Richemont-Papiere brachen um 4,8 Prozent ein, jene von Swatch um 4,9 Prozent. Die geplanten Zölle im mittlerweile wichtigsten Absatzmarkt der Schweiz dürfte die Uhrenbranche hart treffen. Die Uhrenhersteller hatten gehofft, dass die Branche von derart hohen US-Zöllen verschont wird.

Die vorbörslichen Indikationen für den Schweizer Aktienmarkt waren bereits am Morgen nach den Zollankündigungen von Trump tiefrot. Nachdem die asiatischen Börsen bereits mit deutlichen Verlusten auf die neuen Zölle des US-Präsidenten reagiert hatten, zeichneten sich auch in Europa und den USA eine klar negative Marktreaktion ab. «Donald Trump bricht einen globalen Handelskrieg vom Zaun», heisst es etwa von VP Bank.

Rote Zahlen: Trumps Zölle treffen die Wirtschaft weltweit. Bild: keystone

Börsen-Taucher auch im Ausland

Während in Asien die Börsen bereits mit deutlichen Abgaben auf die Nachrichten reagieren – der japanische Nikkei etwa verliert 3,6 Prozent – zeichnet sich auch für die europäischen und US-Börsen ein schwacher Start ab. Der Deutsche Dax wird mit Abgaben von 2 Prozent erwartet und auch die Futures für die Wall Street deuten tiefrote Kurse an.

Im Gegenzug sind sichere Häfen gesucht. So ist der Goldpreis in der Nacht auf einen Rekord von 3167.84 US-Dollar geklettert. Zuletzt wurde die Feinunze bei 3149 Dollar gehandelt.

Dollar wird gemieden

Am Devisenmarkt wiederum wird der US-Dollar gerade gemieden. Das Euro/Dollar Paar notiert aktuell bei 1,0911. Am Mittwochabend ging es noch zu 1,0856 über den Tisch.

Auch zum Franken verliert der Greenback an Boden. So werden aktuell 0.8760 Franken je Dollar gezahlt. Am Vorabend musste man noch 0.8824 Franken über den Tresen reichen.

Bitcoin verliert an Wert

Bitcoin hat mit Verlusten auf das US-Zollpaket reagiert. Allerdings konnte die älteste und bekannteste Kryptowährung der Welt die hohen Abschläge direkt nach der Ankündigung der weitreichenden Zölle durch US-Präsident Donald Trump am Vorabend zuletzt wieder reduzieren.

Zuletzt kostete ein Bitcoin am Morgen auf der Handelsplattform Bitstamp 83'550 US-Dollar und damit rund vier Prozent weniger als vor Trumps Pressekonferenz um 22 Uhr. In der Nacht war der Kurs bis auf gut 82'000 Dollar abgesackt.

(rbu/dab/sda/awp)