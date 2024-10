Rechtsextremist Martin Sellner in Kreuzlingen festgenommen

Polizei nimmt Rechtsextremist Martin Sellner in Kreuzlingen fest – das wissen wir

Der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner ist am Samstag trotz Einreiseverbot in die Schweiz gekommen. Die Kantonspolizei Thurgau hat ihn in Kreuzlingen TG festgenommen.

Wie lief die Festnahme ab?

Sellner überschritt bei Konstanz (D) die Schweizer Landesgrenze und wurde unmittelbar danach von der Kantonspolizei Thurgau abgeführt, wie auf einem von Sellner am Samstagvormittag live gestreamten Video zu sehen war.

Auf der Social-Media-Plattform X liess Sellner am Samstagnachmittag verlauten, er sei «im Zuge einer Pressekonferenz» an der Grenze von der Kantonspolizei verhaftet worden. Man habe ihn ca. 2 Stunden festgehalten, ihm eine Einreisesperre ausgehändigt und nun werde er «über den Bodensee abgeschoben».

Die Kantonspolizei Thurgau bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, eine 35-jährige Person angehalten und für weitere Abklärung mitgenommen zu haben.

Martin Sellner. Screenshot: x.com

Was hatte er vor?

Sellner wollte am Samstagabend im Kanton Zürich auf Einladung der rechtsextremen Gruppierung «Junge Tat» einen Vortrag halten. Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) hatte ihm deshalb schon am 11. Oktober ein Einreiseverbot bis zum 27. Oktober erteilt.

Am Vortag hatte Sellner ein Referat in der deutschen Stadt Ulm gehalten. Auch dort war ihm ein Auftrittsverbot auferlegt worden, welches er gemäss deutschen Medienberichten ebenfalls missachtete.

Laut Neu-Ulmer Zeitung trat Sellner vor rund 20 bis 30 Besuchern in einer ehemaligen Rockerkneipe auf. Die Polizei habe die Kneipe mit einem Grossaufgebot durchsucht und das Treffen aufgelöst, doch Sellner sei zu dem Zeitpunkt bereits verschwunden gewesen.

Warum ist Sellner eine problematische Figur?

Sellner gilt als der bekannteste Exponent der österreichischen Identitären Bewegung. Der Rechtsextremist erregte dieses Jahr mit seinem Buch «Remigration – ein Vorschlag» grosse Aufmerksamkeit. Er fordert darin die Abschiebung zahlreicher Menschen mit ausländischen Wurzeln aus europäischen Ländern.

Wie der «Tages-Anzeiger» in Erinnerung ruft, war mit Sellner bereits im vergangenen März in Tegerfelden AG ein Vortrag geplant gewesen. Damals habe die Aargauer Kantonspolizei den Auftritt verhindert. Die Polizei sei eingeschritten, weil aus ihrer Sicht die öffentliche Sicherheit nicht gewährleistet war.

(dsc/sda)