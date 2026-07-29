Zwei Männer wurden unabhängig voneinander festgenommen. (Archivbild) Bild: Kantonspolizei St. Gallen

IS-Mitgliederliste führt Ermittler zu Verdächtigen in Bayern

In Bayern sind zwei Männer festgenommen worden, die vor einem Jahrzehnt als Kämpfer bei der Terrororganisation «Islamischer Staat» (IS) gewesen sein sollen.

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Ein 28-jähriger Iraker sei bereits am 23. Juli in Traunreut im Landkreis Traunstein gefasst worden, berichteten die Generalstaatsanwaltschaft München und das Bayerische Landeskriminalamt. Am Dienstag wurde dann in Weiden in der Oberpfalz den Angaben nach ein 46-jähriger Syrer festgenommen. Die zwei Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt es demnach nicht. Die Ermittler kamen durch eine «IS-Mitgliederliste» sowie weitere Daten auf die Spur der Männer, die sich im süddeutschen Bayern befanden, wie es weiter hiess. Der Iraker soll zwischen Januar und September 2016 verschiedenen IS-Einheiten im Irak und in Syrien angehört haben. Der Syrer soll im Jahr 2016 ebenfalls bei Kampfeinheiten der Terrorgruppe sowie bei der IS-Polizei tätig gewesen sein.

Beide Beschuldigten sollen monatliche Zahlungen vom sogenannten «Islamischen Staat» (IS) erhalten haben. Ihnen wird Mitgliedschaft in der Terrororganisation vorgeworfen. Das Strafgesetzbuch ermöglicht es, in Deutschland auch die Unterstützung von Terrorvereinigungen im Ausland zu verfolgen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für die Verdächtigen die Unschuldsvermutung. (sda/dpa)