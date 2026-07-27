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Weiterer Verdächtiger nach Terroranschlag in Berlin wieder frei

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Gedenkstücke werden vor dem Brandenburger Tor platziert – nahe dem Ort, an dem ein Fahrzeug am Rande der Christopher-Street-Day-Parade (CSD) in eine Menschenmenge fuhr.Bild: keystone

Weiterer Verdächtiger nach Terroranschlag in Berlin wieder frei

27.07.2026, 12:1827.07.2026, 12:18

Nach dem mutmasslich islamistischen Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin ist ein zunächst festgenommener zweiter Verdächtiger wieder frei.

Der Mann sei entlassen worden, teilte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft mit. Der Tatverdacht gegen den Mann dürfte sich demnach nicht erhärtet haben.

Der CSD in Berlin war am Samstagabend abgebrochen worden, nachdem ein Auto am Rande der Grossveranstaltung in eine Menschenmenge gefahren war. Eine Frau wurde getötet, 29 weitere Menschen wurden verletzt. Der Fahrer verliess laut Polizei das Auto und floh. Er sei mutmasslich auch mit einer Machete auf Passanten losgegangen, sagte Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt.

Minister: Anschläge typischerweise von Einzeltätern begangen

Am Sonntagabend wurde der mutmassliche Täter Abdul B. dann getötet. Bei einem Polizeieinsatz in einer Kleingartenanlage in Berlin-Spandau sei der 21-Jährige mit einer Stichwaffe auf die Einsatzkräfte zugelaufen. Das Berliner Spezialeinsatzkommando habe auf ihn geschossen. «Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen durch die Berliner Feuerwehr verstarb er noch am Einsatzort», so die Polizei.

Mehrere Medien hatten am Wochenende über die Festnahme einer zweiten Person berichtet. In der Vergangenheit sei immer auch nach weiteren Verdächtigen gesucht worden, sagte Dobrindt am Sonntagabend im ARD-«Brennpunkt». «Es gibt eine weitere Person, die dort in Betrachtung ist. Das hat sich bisher aber nicht erhärtet, ist aber auch noch nicht abgeschlossen.» Diese Anschläge würden typischerweise von Einzeltätern begangen.

Die Bundesanwaltschaft hatte am Sonntagabend die Ermittlungen zu dem mutmasslichen Terroranschlag übernommen. Als oberste Anklagebehörde in Deutschland ist sie unter anderem für Fälle von islamistisch motiviertem Terrorismus zuständig. Nach dem Tod des Hauptverdächtigen kann es bei den Ermittlungen etwa noch um mögliche Mitwisser oder Unterstützer gehen. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

«Schreckliche Tat»: Deutscher Zentralrat der Muslime verurteilt CSD-Anschlag in Berlin
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