CSD-Anschlag: Ermittler finden IS-Bekennervideo auf Handy des Täters
Nach dem Terroranschlag am Christopher Street Day in Berlin haben Ermittler beim mutmasslichen Täter Abdul B. ein IS-Bekennervideo gefunden, berichtet die Bild. Es soll vom Tag des Anschlags stammen, B. soll sich darin zum Islamischen Staat bekennen.
Das Handy sei im gemieteten Transporter, der für die Tat benutzt worden war, gefunden worden. Auch eine Scheide für eine Machete sei darin gefunden worden. Die Machete selbst ist bisher nicht aufgetaucht.
Bei dem islamistisch motivierten Anschlag wurde eine Frau getötet. Mehr als 30 weitere Personen wurden verletzt. Die Tat ereignete sich am Samstagabend, als in Berlin der Christopher Street Day gefeiert wurde. Der Täter raste mit dem Transporter in die Menschenmenge und flüchtete zunächst. Am Sonntag wurde er von der Polizei in einer Gartenlaube erschossen. (vro)
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