Der mutmassliche Schwertangreifer ist in Polizeigewahrsam. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Mann greift in Schleswig-Holstein Menschen mit Schwert an

Nach einem Schwertangriff in Norddeutschland schwebt eine Frau in Lebensgefahr. Der mutmassliche Täter ist gefasst.

Matti Hartmann / t-online

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Im schleswig-holsteinischen Kreis Stormarn schwebt eine 43 Jahre alte Frau nach einem Angriff auf sie in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 32-Jähriger festgenommen.

Der Täter soll am Montagvormittag in Ahrensburg die Frau und einen 54 Jahre alten Mann attackiert haben. Den Beamten zufolge waren die beiden Opfer mit Reinigungsarbeiten in einem Mehrfamilienhaus beschäftigt. Als sie das Gebäude in einer Wohnsiedlung der 35'000-Einwohner-Stadt gegen 9.45 Uhr verliessen, habe sich der Angreifer mit einem langen, machetenartigen Schwert genähert.

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Die Angegriffenen flüchteten sich in ihren Firmenwagen. Aber bevor sie losfahren konnten, schlug der Täter zu: Er zertrümmerte ein Fenster des Autos und verletzte die Frau mit der Hiebwaffe.

Als der 54-Jährige seiner lebensgefährlich verletzten Kollegin helfen wollte, wurde auch er leicht verletzt. Der Angreifer entkam zunächst zu Fuss, konnte aber aufgrund diverser Zeugenhinweise unmittelbar nach der Tat in Tatortnähe festgenommen werden.

Hinweise auf psychischen Ausnahmezustand

Die Polizei rückte zum Grosseinsatz aus. Die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Lübeck und die Staatsanwaltschaft Lübeck haben die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten der Spurensicherung der Kriminalpolizei sicherten am Einsatzort nahe Hamburg Spuren und Beweismittel.

Ob der mutmassliche Täter seine Opfer kannte, sei noch unklar, berichteten die «Lübecker Nachrichten» unter Berufung auf die Beamten. Laut Polizei liegen Hinweise vor, dass sich der Angreifer in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er wurde zunächst in Polizeigewahrsam genommen.

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