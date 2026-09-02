freundlich12°
DE | FR
burger
International
Deutschland

Diese Belege liefert Deutschland für den russischen Anschlag in Leipzig

Ermittler in Leipzig (Archivbild): Es gibt neue Erkenntnisse zum Anschlagsversuch am Flughafen.
Am 4. August prallte eine mit Sprengstoff beladene Drohne auf ein ukrainisches Frachtflugzeug, das am Flughafen Leipzig parkiert war. Bauart, Sprengstoff und Zündtechnik weisen nach Moskau.Bild: imago-images.de

Diese Belege liefert Deutschland für den russischen Anschlag in Leipzig

Die deutsche Regierung macht Russland für den versuchten Drohnenangriff auf den Leipziger Flughafen verantwortlich. Eine Recherche zeigt, wie die Agenten vorgingen.
02.09.2026, 04:5502.09.2026, 05:11

In dichtem Gestrüpp nur wenige Kilometer vom Flughafen Leipzig entfernt fanden die deutschen Ermittler ein in die Erde gebuddeltes Loch. Darin hatten die von Russland angeheuerten Agenten die mit Sprengstoff beladene Drohne versteckt, die am 4. August gegen eine am Flughafen Leipzig parkierte ukrainische Frachtmaschine prallte. Die deutschen Ermittler gehen davon aus, dasss es reiner Zufall war, das sie nicht wie beabsichtigt explodierte.

Die penible Vorbereitung, eine womöglich arbeitsteilige Planung und die gute Ortskenntnis sprechen in den Augen der deutschen Fahnder dafür, dass es sich dabei um eine professionell geplante Operation handelte – womöglich vom russischen Geheimdienst selbst durchgeführt. Das zeigen Recherchen der «Zeit».

Demnach sprechen die Konfiguration der Drohne, der verwendete Sprengstoff und die Zündtechnik dafür, dass russische Profis sie ausgeführt haben. Nur die abschliessende Ausführung sei von sogenannten Wegwerfagenten, die von Russland für kleine Geldbeträge angeheuert werden und oft nicht russische Staatsbürger sind, ausgeführt worden.

«Der Spiegel» berichtet zudem, dass der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) davon ausgeht, dass der Drohnenangriff am Flughafen Leipzig nicht als einzelnes Ereignis, sondern Teil einer ganzen Reihe russischer Hybridoperationen in Deutschland und Europa zu verstehen sei.

Es sollen mehrere Täter sein. Nach Informationen der «Zeit» hat die deutsche Generalbundesanwaltschaft zwei Beschuldigte im Blick. Gesicherte DNA-Spuren führen nach Litauen, Finnland und Polen.

Zudem sei der Hinweis eines ausländischen Nachrichtendienstes bereits Mitte August eingegangen, dass wahrscheinlich russische Agenten hinter dem Anschlag stecken. In dem Kontext sei auch die Aussage des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz gefallen, die er vergangene Woche sagte: «Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.»

Sowohl der russische Botschafter in Berlin als auch Kreml-Chef Wladimir Putin wiesen die Vorwürfe zurück.

(her)

Alle Entwicklungen zu Leipzig:

Russland steckt hinter Sprengstoff-Drohne – alles was du jetzt wissen musst
Russland steckt hinter Sprengstoff-Drohne – alles was du jetzt wissen musst
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine
    1 / 18
    Innovativ und tödlich: Der Drohnenkrieg der Ukraine

    Die Ukraine wehrt sich erfolgreich gegen den Aggressor Russland, dabei spielen Drohnen eine zentrale Rolle. In dieser Bildstrecke geht es um Meilensteine und historische Wendepunkte...
    quelle: keystone / alex babenko
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    Das erlebt ein ukrainisches Flüchtlingspaar auf der Wohnungssuche
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    18 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Die beliebtesten Kommentare
    avatar
    KLERUS
    02.09.2026 05:39registriert Oktober 2021
    Es sind keine Beweise aber Indizien und das wohl klarste Indiz ist, dass nur Russland ein Interesse daran hat. Nach den Judensternen in Paris, dem Attentat auf die Stromversorgung in Berlin und diverser mehr, wie auch das pushen der AfD, wird es nun Zeit zu handeln. Das betrifft auch uns, wir sind auch Europa und hypothetisch würde sich Russland einen scheiss um unsere Neutralität kümmern. Sie würden uns genau wie die Ukraine überfallen, wenn sie könnten. Russland ist ein Verbrecherstaat und die Bevölkerung ähnlich der Propaganda unterliegen, wie zur NS Zeit. Lg
    303
    Melden
    Zum Kommentar
    avatar
    Celtic Swiss
    02.09.2026 05:36registriert Juni 2024
    Niemand ausser ruSSland kommt dafür in Frage - das steht ausser Frage!

    Wer das verneint, hat wohl die letzten 10 Jahre plus versäumt, sich zu informieren, was ruSSland alles verbrochen hat.
    235
    Melden
    Zum Kommentar
    18
    Wahl in Sachsen-Anhalt: Warum die AfD so stark geworden ist
    Deutschland steht vor einer Zäsur: Im kleinen Bundesland Sachsen-Anhalt könnte die AfD am Sonntag erstmals die Regierung übernehmen. Dem Land droht eine Zerreissprobe.
    «Deutschland im Herbst»: So lautet der Titel eines Dokumentarfilms von 1978, der sich mit der schwersten Krise der Bundesrepublik beschäftigte. Im Herbst 1977 hatte der Terror der Roten Armee Fraktion (RAF) das Land in Atem gehalten, mit der Entführung von Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer und der Lufthansa-Maschine «Landshut».
    Zur Story