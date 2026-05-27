Die Kinder waren auf Fahrrädern unterwegs – vermutlich auf dem Weg zur Schule. Bild: DPA

Autofahrerin fährt Kinder in Deutschland an – zwei sterben

Eine 47 Jahre alte Frau hat im westdeutschen Dinslaken mit ihrem Auto drei Kinder angefahren, von denen zwei gestorben sind.

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Es handele sich um zwölfjährige Jungen, die in einer Klinik ihren schweren Verletzungen erlegen seien, teilten die Behörden mit. Das dritte Kind wurde demnach leicht verletzt. Die Kinder waren auf Fahrrädern unterwegs – vermutlich auf dem Weg zur Schule.

Die Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen. Sie war aus ungeklärter Ursache nach links von ihrer Fahrspur abgekommen. Sie kam wie die Kinder mit einem Rettungswagen in die Klinik. Zur Untersuchung des Unfallhergangs war ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam im Einsatz.

Auto schleudert auf geparkte Wagen

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge gegen 7.45 Uhr. Die Frau habe aus zunächst unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Auto verloren und mit dem Wagen die Kinder angefahren. Danach sei das Auto in drei geparkte Wagen hineingeschleudert und habe sie erheblich beschädigt, so ein Polizeisprecher. In dem belebten Viertel in der Nähe einer Schule wurden mehrere Menschen Augenzeugen des Geschehens. (sda/dpa)