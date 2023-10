Ein Obdachloser (Symbolbild). Bild: shutterstock

Jugendliche in Deutschland quälen Obdachlosen zu Tode – und filmen die Tat

Drei Jugendliche sind in Deutschland wegen des Verdachts auf Totschlag verhaftet worden. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie die Tat gefilmt haben.

Nach dem Fund eines Toten im deutschen Horn-Bad Meinberg im Kreis Lippe (NRW) hat die Polizei drei Jugendliche als Tatverdächtige festgenommen. Dabei handelt sich um einen 14-Jährigen und zwei 15-Jährige, sagte Staatsanwalt Alexander Görlitz am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die beiden Älteren haben nach seiner Auskunft Gewalt gegen den Obdachlosen eingestanden.

Die Identität des Opfers, das am Freitag obduziert werden soll, sei in der Zwischenzeit geklärt worden, so die Staatsanwaltschaft in Detmold. Görlitz geht von einem zufälligen Aufeinandertreffen von Opfer und Tätern aus. Ein Passant hatte den Toten am Donnerstagmorgen auf einer Wiese entdeckt.

Die Jugendlichen haben demnach den Angriff gefilmt und verbreitet. Sie sollen noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Mehrere Medien hatten zuvor über die Festnahmen berichtet.

