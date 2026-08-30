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Häftling floh aus der JVA Duisburg-Hamborn übers Dach

JVA in Duisburg Hamborn *** NUR FÜR REDAKTIONELLE ZWECKE *** EDITORIAL USE ONLY ***Außenansicht der Justizvollzugsanstalt am Mittwoch, den 17. Juni 2020 in Duisburg Hamborn. Deutschland NRW Duisburg C ...
Die Aussenansicht der Justizvollzugsanstalt in Duisburg-Hamborn. Bild: www.imago-images.de

Häftling flieht in Deutschland über Dach aus Gefängnis

30.08.2026, 15:5030.08.2026, 15:50

Mit einem hollywoodreifen Ausbruch ist ein 35 Jahre alter Untersuchungsgefangener am frühen Morgen gegen 3.20 Uhr aus der JVA Duisburg-Hamborn entkommen. Das teilte das Justizministerium NRW mit. Von dem Mann gab es am frühen Vormittag keine Spur, wie ein Sprecher der Duisburger Polizei bestätigte. Die Fahndung laufe.

Der wegen Diebstahlverdachts inhaftierte Mann habe einen der Gitterstäbe vor dem Fenster seiner Zelle im dritten Stock des Gebäudes auf bisher unklare Art entfernt – möglicherweise durchgesägt, sagte ein Sprecher des Justizministeriums. Dann habe er die weitere Feinvergitterung vor dem Fenster beiseite gedrückt, sei durch den sehr schmalen Spalt geklettert und offensichtlich über das Dach geflohen.

Aussen über die Fassade auf das Dach – und weg

Zuvor müsse er aussen über die Fassade vom dritten in den vierten Stock geklettert sein und auch noch die Sicherung der Dachkante überwunden haben, sagte der Sprecher.

«Der heutige Ausbruch ist absolut inakzeptabel. Die oberste Priorität hat jetzt die schnelle Ergreifung des flüchtigen Untersuchungshäftlings», erklärte NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Bündnis90/Die Grünen). Parallel müsse der Vorfall umfassend aufgeklärt werden.

Ein Sicherheitsexperte des Ministeriums sei bereits vor Ort in der Anstalt und habe die Ermittlungen aufgenommen. «Wir werden lückenlos aufklären, wie diese Sicherheitslücke entstehen konnte, um aus den Ergebnissen umgehend die notwendigen Konsequenzen zu ziehen», kündigte der Minister an.

Häftling wurde zu sechs Jahren verurteilt

Der Mann sass laut Ministerium wegen des Diebstahlsvorwurfs seit dem 10. Februar in Untersuchungshaft. Zwischenzeitlich sei er aber zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Dieses Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. (sda/dpa)

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