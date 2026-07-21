Mutmasslicher Sechsfachmörder von Stade ist tot
Der mutmassliche Angreifer von Stade, der sechs Personen getötet haben soll, soll im Gefängnis gestorben sein.
In einer Mutter-Kind-Einrichtung im niedersächsischen Stade wurden Ende Juni sechs Menschen getötet. Der mutmassliche Täter wollte zunächst fliehen, wurde dann aber festgenommen. Als Motiv nannte die Polizei einen Sorgerechtsstreit.
Nun soll der Mann tot sein. Der 45-Jährige habe innerhalb des Gefängnisses Suizid begangen, schreibt die Bild. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen nicht vor, zitiert das Portal aus einer Mitteilung des Justizministeriums an den Unteraussschuss Justizvollzug und Straffälligenhilfe mit.
Der Verdächtige sei am Dienstagmorgen leblos in seiner Zelle gefunden worden. (vro)
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– Die Dargebotene Hand: Tel 143, www.143.ch
– Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147, www.147.ch
– Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch
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