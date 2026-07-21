Bei der Tat in Stade kamen 6 Menschen ums Leben. Bild: keystone

Mutmasslicher Sechsfachmörder von Stade ist tot

Der mutmassliche Angreifer von Stade, der sechs Personen getötet haben soll, soll im Gefängnis gestorben sein.

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In einer Mutter-Kind-Einrichtung im niedersächsischen Stade wurden Ende Juni sechs Menschen getötet. Der mutmassliche Täter wollte zunächst fliehen, wurde dann aber festgenommen. Als Motiv nannte die Polizei einen Sorgerechtsstreit.

Nun soll der Mann tot sein. Der 45-Jährige habe innerhalb des Gefängnisses Suizid begangen, schreibt die Bild. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen nicht vor, zitiert das Portal aus einer Mitteilung des Justizministeriums an den Unteraussschuss Justizvollzug und Straffälligenhilfe mit.

Der Verdächtige sei am Dienstagmorgen leblos in seiner Zelle gefunden worden. (vro)