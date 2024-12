Musk mischt sich schon seit Monaten auch in die britische Politik ein. So hat er der rechtspopulistischen britischen Partei Reform UK seine Unterstützung versichert und spricht mit Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage über eine Spende. (sda/dpa/thw)

Vor der geplanten Bundestagswahl am 23. Februar liegt die AfD in Umfragen mit etwa 19 Prozent auf Platz zwei, hinter den Christdemokraten mit mehr als 30 Prozent. Alle im Bundestag vertretenen Parteien schliessen eine Zusammenarbeit mit der Rechtsaussenpartei aus.

«Only the AfD can save Germany»

Demonstration für Frauenrechte in Syrien +++ Mehr US-Soldaten in Syrien als gedacht

So sieht es in den Sugus-Häusern wirklich aus

«Ausser Kontrolle»: «Woke» Lebkuchen triggern australische Politiker

In einem Café im Parlamentshaus in Canberra werden «Lebkuchenmenschen» statt «Lebkuchenmänner» angeboten – ein Skandal für konservative Politiker.

Die Weihnachtszeit ist die Zeit für allerlei Leckereien. Von Guetzli über Schoggi-Christbaumschmuck zu weiss-roten Zuckerstangen: Vom 1. Dezember an gibt es in den Läden alles, was das Weihnachts-Herz begehrt. Ebenfalls eine beliebte Süssigkeit in der Winterzeit: Lebkuchen. Das Gebäck sorgt nun in Australien aber statt für weihnachtliche Stimmung für Streit im Parlament.