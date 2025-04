Diese berühmten Gäste nehmen an der Papst-Beerdigung teil

Die Welt nimmt Abschied von Papst Franziskus: So läuft das Begräbnis ab

Papst Franziskus wird am Samstag in Rom zur letzten Ruhe gebettet. Im Anschluss an die Trauerfeier auf dem Petersplatz wird sein Sarg in die Basilika Santa Maria Maggiore gebracht. Dort wird das verstorbene Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche beigesetzt.