Macron: Multinationale Truppe für Ukraine einsatzbereit

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Die sogenannte Koalition der Willigen aus westlichen Unterstützerländern der Ukraine plant in den kommenden Monaten gemeinsame Manöver in Nachbarländern der Ukraine. Wie der französische Präsident Emmanuel Macron nach Beratungen in Paris mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem britischen Premierminister Keir Starmer mitteilte, sollen die Übungen unter anderem zeigen, «dass wir bereit, entschlossen und glaubwürdig sind – zu Land, in der Luft und zur See».

Selenskyj und Macron geben nach dem Gipfeltreffen der «Koalition der Willigen» eine Pressekonferenz. Bild: keystone

Die Koalition verfüge nun über eine multinationale Truppe für die Ukraine, die einsatzbereit sei, so Macron. Die Übungen in den ukrainischen Nachbarländern sollten Einsatzpläne testen. Die Truppe soll einer Erklärung von Anfang des Jahres zufolge als Abschreckung dienen und in Friedenszeiten die ukrainischen Streitkräfte unterstützen – etwa bei der Ausbildung junger Soldaten oder der Sicherung des Luftraums und der Seegebiete.

Lieferung weiterer Waffensysteme

Macron bekräftigt zudem die Lieferung weiterer Waffensysteme an die Ukraine. «Die Unterstützung der Ukraine ist eine Investition in unsere eigene Sicherheit. Und diejenigen, die glauben, dass dieser Krieg an den ukrainischen Grenzen haltmachen wird, wenn wir nachgeben oder Mittel suchen, um dem Aggressor entgegenzukommen, irren sich», betonte Frankreichs Staatschef.

In der Koalition der Willigen haben sich mehr als 35 Länder zusammengeschlossen. Anfang des Jahres verständigten sie sich in einer Pariser Erklärung darauf, der Ukraine rechtlich verbindlich zuzusichern, sie im Fall eines erneuten russischen Angriffs nicht allein zu lassen. Nach den Beratungen am Montag nehmen die beteiligten Länder am Dienstag mit Soldaten an der Militärparade zum französischen Nationalfeiertag teil – nach Angaben der Bundesregierung wird auch Merz zugegen sein. (hkl/sda/dpa)