Zum Fremdschämen: Deutsche Grüne landen mit Wahlkampvideo viralen Hit



Zum Fremdschämen: Deutsche Grüne landen mit Wahlkampvideo viralen «Hit»

In rund einem Monat ist es so weit: Deutschland wählt. Die Grünen durften sich einst sogar Hoffnungen aufs Kanzleramt machen. Doch die Partei sackte über den Sommer in den Umfragewerten immer weiter ab. Dass Kandidatin Annalena Baerbock neue Kanzlerin wird, scheint unterdessen äusserst unwahrscheinlich.

Unwahrscheinlich ist auch, dass das heute veröffentlichte Wahlvideo der Grünen der Öko-Partei neuen Schub verleihen und eine Trendwende herbeiführen wird. Obschon: Aufmerksamkeit hat es bereits zu genüge generiert. Der Clip ist noch keinen Tag online und alleine auf Twitter wurde er schon über eine halbe Million Mal angeschaut.

Was ist im Video zu sehen? Unter dem Titel «Ein schöner Land» singen gewöhnliche Menschen übers Klima und die Notwendigkeit eines Aufbruchs. Am Ende des Clips tauchen Robert Habeck und Annalena Baerbock auf, die in den Kanon einstimmen. «Wir sind bereit», so ihre Message, die mit Klavierklängen untermauert wird.

Jetzt alles geben, den Aufbruch leben – wir sind bereit. "Ein schöner Land" ist möglich.

👉 GRÜN wählen am 26. September #btw21 oder schon heute per Briefwahl. Für ein klimaneutrales, gerechteres Morgen für alle. pic.twitter.com/Ba434nNc4K — BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (@Die_Gruenen) August 24, 2021

Unter dem Video tummeln sich bereits Hunderte Kommentare. Um es mal milde auszudrücken: Gerade positiv sind sie nicht.

Wie kann man dieses vor Fremdscham triefende Video sehen und sich danach denken „oh ja, die wähl ich“🤣 — Lucas (@LibertyLucas26) August 24, 2021

Dieser User fragt sich, ob die Grünen bereits im 21. Jahrhundert angekommen seien.

@Die_Gruenen Heiliges Kanonenrohr. Ich wähle euch trotzdem, aber diesen krassen Werbespot muss ich erst mal sacken lassen. Geht's noch altbackener und peinlicher? Leute, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen. Da muss was modernes und Ansprechendes her oder ist der für Senioren? — Thomas Rabenstein (@ThomRabe) August 24, 2021

Während Userin «MissMarple» bemerkt, dass die Werbeagentur nicht einmal den Unterschied zwischen «das» und «dass» kennt.

Von einer Werbeagentur, die nicht einmal "das" von "dass" unterscheiden kann, würde ich mein Geld zurückverlangen 🙉 pic.twitter.com/LTNCcS4a3w — MissMarple (@mmfranconia) August 24, 2021

Viktor Giacobbo möchte, dass sich die Grünen in der Schweiz, das Video anschauen, damit sie selber nie auf eine solche Idee kommen.

Ich übe schon! — Regula Rytz (@RegulaRytz) August 24, 2021

Nicht wenige User erleben einen Fremdschäm-Moment.

Muss ich für die heutigen Fremdschäm-Momente wenigstens nicht mehr bis heute Abend zu "Schwiegertochter gesucht" warten ... 😶 — just my 04 cents (@justmy04cents) August 24, 2021

Einige überlegen sich sogar, das Kreuz bei einer anderen Partei zu machen.

Sagt mal, ganz ehrlich: wer hat diesen Spot abgesegnet?! Ich hab die Briefwahlunterlagen hier, die beiden Kreuze bei „Grün“ waren eigentlich schon safe. Aber sie geraten gerade sehr sehr ins wanken. — Heiko Lars Winter (@1ecke3elfer) August 24, 2021

Nach dem Youtuber Rezo bereits die Zerstörung der CDU veröffentlicht hat, haben die Grünen nun ein Pendant.

Für die Jungen ist das Video einfach nur cringe. (Du weisst nicht, was cringe bedeutet? Dann musst du unbedingt unser Jugendsprache-Quiz spielen.)

Das Video ist nur für die grüne Kernwählerschaft cringe.



Für die, die Wahl entscheiden (Alte) ist es perfekt! — Aussichten (@Futur_1st) August 24, 2021

Wobei: Vielleicht wollen die Grünen mit dem Video ja gar nicht die Jungen erreichen, sondern eher die ältere Generation. Und das könnte durchaus funktionieren, meint User Zelotar. Seine Oma könne mit diesem Video durchaus abgeholt werden.

Ich sage aus Grüner: Cringe. Weiter sage ich: Meine Woke Twitter Bubble muss von so einem Video nicht abgeholt werden, meine CDU stammwählende Oma schon. Und das funktioniert. Also gerne Cringe seine Oma. 😍 — Zelotar (@Zelotar1) August 24, 2021

