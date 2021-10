Die Welt in Karten

Andere Länder, andere Kinder – so sehen die Achtung-Kinder-Schilder Europas aus

Die Botschaft ist überall dieselbe, aber deren Übermittler unterscheiden sich zum Teil massiv: So sehen die Achtung-Kinder-Warnschilder in anderen Ländern aus.

Die allermeisten Strassenschilder sind für alle verständlich – obwohl sie in vielen europäischen Ländern leicht anders aussehen.

In der Schweiz wird bekannterweise mit diesem Schild vor (spielenden) Kindern gewarnt:

Blicken wir auf Europa, stellen wir schnell fest, dass die «Symbolkinder» praktisch in jedem Land anders aussehen (Mobile-User sehen diese Karte am Ende des Artikels noch aufgeteilt und somit grösser):

So werden Kinder auf den Verkehrsschildern Europas dargestellt

Mobile-User: Unten ist die Karte in kleinere Teile aufgeteilt. Bild: watson.ch

Obwohl alle Länder zwei Kinder zeigen, sind nicht überall ein Mädchen und ein Junge drauf. 17 Länder stellen ihre Kinder auf Verkehrstafeln nur männlich dar.

Nur in Grossbritannien, Zypern (gleiches Schild), Schweden und Island ist das Mädchen grösser als der Junge und nur in Bulgarien, Belgien, Grossbritannien, Griechenland, Zypern, Irland, Österreich, Schweden, der Slowakei, Tschechien und der Schweiz geht das Mädchen voraus.

Während die meisten Kinder rennen und sich die Hand geben, denkt man beim Blick auf Norwegens Kinder eher an Erwachsene, in Dänemark gar an Geschäftsmänner.

Witzig der kleine Unterschied zwischen Tschechien und der Slowakei. Während der Junge in der Slowakei eine spitzige Mütze trägt, hat tschechische Junge eine spitzere Nase.

Insbesondere in den östlichen Staaten zeigt sich eine grössere Einheitlichkeit. Länder wie Russland, die Ukraine oder andere ehemalige Sowjetstaaten zeigen zwei sehr schnell rennende Buben mit ovalen Köpfen und auch in vielen Balkanstaaten hat sich ein gleiches Verkehrsschild durchgesetzt. Speziell dabei: Auch Portugal stellt die Kinder so dar, wie in vielen Balkanländern.

Aus der Reihe tanzen jene sechs Länder, welche ihre Schilder gelb-rot statt weiss-rot halten. Und besonders speziell: Die Version in Irland – wegen der Farbe, Form und der Zeichnung der Kinder. Dafür sind dort das Mädchen und der Junge gleich gross, das gibt es sonst nirgends in Europa.

In dieser Liste kannst du die europäischen Länder suchen:

Kleinere Ausschnitte für Mobile-Nutzer:

Westlicher Teil:

Mittlerer Teil

bild: watson.ch

Östlicher Teil