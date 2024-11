Donald Trump ist auf einem Höhenflug – das sagen auch Umfragen

Die Bevölkerung will, dass diese Abschiebungen durch die Strafverfolgungsbehörden oder die derzeitigen Einwanderungsbehörden durchgeführt werden. Nur 40 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner wollen, dass das US-Militär für die Abschiebungen zuständig ist.

Nachdem die Inflation und die Wirtschaft den US-amerikanischen Wahlkampf dominiert hatten, glauben die Bürger, dass durch eine Regierung unter Trump die Preise für Lebensmittel sinken werden. So erwarten 44 Prozent der Bevölkerung Preissenkungen, 21 Prozent glauben, dass die Preise zumindest gleich bleiben werden.

Eine grosse Mehrheit der Trump-Wähler ist zudem der Meinung, dass Elon Musk zumindest einen gewissen Einfluss in der Trump-Regierung haben sollte. Demokratinnen und Demokraten stehen dem kritischer gegenüber.

Generell wünschen sich die US-Amerikanerinnen, dass Trump Minister ernennt, die ihre Meinung sagen und die Erfahrung in dem Bereich oder der Behörde haben, die sie leiten werden. Zusätzlich zu diesen Eigenschaften wollen Republikaner:innen vor allem Personen, die Trump gegenüber loyal sind. Für 81 Prozent von ihnen ist das ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl.

Mit den Kandidatinnen und Kandidaten für sein Kabinett sind die US-Amerikanerinnen ebenfalls grösstenteils zufrieden. Am beliebtesten dabei ist der wohl zukünftige Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. Fast die Hälfte der Bevölkerung und 80 Prozent der Trump-Wählerinnen und Wähler halten ihn für eine gute Wahl.

Derweil erlebt Trump in den USA gerade gewissermassen einen Höhenflug. Sonderermittler Jack Smith stellte erst kürzlich zwei Verfahren gegen ihn ein. Ausserdem bescheinigt ihm eine neue Umfrage jetzt eine mehrheitliche Zufriedenheit der US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner mit seiner Arbeit.

In Deutschland und Europa wird grösstenteils höhnisch auf die Vorbereitungen Donald Trumps auf seine zweite Amtszeit als US-Präsident geblickt. Besonders die Aufstellung seines Kabinetts sorgt in den Medien für Fassungslosigkeit.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Millionen auf dem Müll – Brite will Stadt wegen weggeworfener Bitcoin-Festplatte verklagen

Nimm zwei! Dennis bastelt jetzt an der Liebe zu dritt

Nyon-Spieler nach Tritt gegen Kopf in stabilem Zustand +++ Capelas Hawks erneut geschlagen

NATO-Admiral: Unternehmen sollen Kriegsszenario vorbereiten ++ Westen will Ukraine stärken

Einigung auf Waffenruhe am Abend möglich +++ Soldaten sollen Litani-Fluss erreicht haben

500 Prozent mehr Steuern: In diesem Kanton erleben Autofahrer gerade ihr blaues Wunder

Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt

Richter zerschlägt Hoffnung der Menendez-Brüder – keine Freilassung dieses Jahr

Für die wegen Mordes verurteilten Brüder Erik und Lyle Menendez hat sich die Hoffnung auf eine mögliche Freilassung noch vor Jahresende zerschlagen. Ein Richter in Los Angeles setzte die nächste Anhörung in dem Fall für den 30. Januar 2025 fest. Ursprünglich war am 11. Dezember ein Gerichtstermin geplant gewesen.