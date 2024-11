Donald Trump schafft sich mit loyalen Anhängern ein wahres (Grusel-)Kabinett

In einem Zeitungsbeitrag kurz nach der Wahl hatte Bessent gefordert, dass Trump eine Politik der Deregulierung und Steuersenkungen verfolgt.

Star-Investor und Milliardär Scott Bessent soll unter Trump Finanzminister werden. Der 62-Jährige hatte Trump im Wahlkampf in Wirtschaftsfragen beraten und ist Gründer des Hedgefonds Key Square Capital Management.

Howard Lutnick ist CEO der New Yorker Investmentbank Cantor Fitzgerald und war ursprünglich als Finanzminister im Gespräch. Nun will Trump seinen Berater und Geldgeber zum Handelsminister machen. Zudem soll er «direkt» den Posten des US-Handelsbeauftragten verantworten, das sind normalerweise zwei getrennte Posten.

Mehmet Oz ist ein bekannter TV-Arzt und ehemaliger Herzchirurg. Er wurde von Trump für die Leitung von Medicare und Medicaid nominiert. Oz setzt sich für mehr private Leistungen in den Systemen ein und wurde für umstrittene Aussagen zur Alternativmedizin und unbewiesenen Corona-Behandlungen kritisiert.

Lee Zeldin liegt die Umwelt nicht gerade am Herzen.

Zeldin hat in der Vergangenheit regelmässig gegen Massnahmen der Umweltbehörde EPA gestimmt , darunter die Sanierung giftiger Brachflächen und Fördermittel für saubere Schulbusse. Auch das Klimagesetz IRA der Biden-Regierung lehnt er ab.

Donald Trump plant, die bestehenden Klimaschutzvorschriften abzuschaffen und die Regulierung zu verringern. Dies soll unter der Leitung von Lee Zeldin geschehen, einem ehemaligen Abgeordneten aus New York und loyalen Trump-Anhänger.

Donald Trump will den Fracking-Unternehmer und Klimawandel-Skeptiker Chris Wright zum Energieminister machen . Der Gründer des Unternehmens Liberty Energy soll Bürokratie abbauen, um Investitionen in fossile Brennstoffe zu fördern.

Tom Homan soll an der Grenze zu Mexiko hart durchgreifen.

Der Polizist und Grenzschutzbeamte Tom Homan soll nach Trumps Worten «Grenz-Zar» der USA werden. Seine Verantwortung: der Schutz der Grenze zu Mexiko und die angekündigte Deportation von «illegalen Ausländern zurück in ihre Heimatländer», wie Trump es ausdrückt. Er gilt als einer der Begründer der umstrittenen «Null-Toleranz-Politik» an der Grenze zu Mexiko.

Sie war als mögliche Vizepräsidentschaftskandidatin Trumps gehandelt worden, doch ihre Chancen schwanden. Der Grund: Sie hatte in einem 2023 veröffentlichten Buch enthüllt, dass sie den Familienhund erschossen habe, weil er «unerziehbar» und aggressiv gewesen sei.

Elise Stefanik soll die Vereinigten Staaten in der UNO vertreten.

Elise Stefanik ist Abgeordnete aus dem Bundesstaat New York und Mitglied der Fraktionsführung der Republikaner im US-Repräsentantenhaus und soll nun die Vereinigten Staaten in der UN vertreten. Dabei ist ausgerechnet sie eine UN-Kritikerin. Stefanik gilt als eine der entschiedensten Verteidiger Israels und der Politik der Netanyahu-Regierung.

Trump will die einstige Wrestling-Unternehmerin und persönliche Vertraute, Linda McMahon, zur Bildungsministerin zu ernennen. Aktuell ist sie Co-Chefin von Trumps Team, das die Amtsübernahme des Republikaners am 20. Januar vorbereitet.

Demokraten und Sicherheitsexpert:innen sehen in Gabbard als Director of National Intelligence (DNI) einen Gewinn für Russland und eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA.

Tulsi Gabbard soll Geheimdienstkoordinatorin in der künftigen Regierung werden. Bis 2021 noch Demokratin, zählt sie mittlerweile zu den treusten Unterstützer:innen Trumps.

Was LGBTQIA+-Rechte angeht, verhielt sich Doug Burgum ambivalent.

Stephen Miller steht in der Kritik für seine Haltung zur Migration.

Stephen Miller soll zum stellvertretenden Stabschef ernannt werden. Während der ersten Amtszeit Trumps spielte er eine Schlüsselrolle bei zwei stark kritisierten Massnahmen: dem sogenannten «Muslim Ban», der sich ursprünglich gegen sieben arabische Staaten richtete einerseits. Andererseits war Miller an der Umsetzung der Praxis beteiligt, Kinder von Migrant:innen an der Grenze zu Mexiko von ihren Eltern zu trennen.

Bald eine der einflussreichsten Frauen in Washington: Susie Wiles.

Susie Wiles wird voraussichtlich als seine zukünftige Stabschefin im Weissen Haus eine der einflussreichsten Frauen in Washington sein. Trump selbst verriet den Spitznamen seiner bisherigen Wahlkampfleiterin: «Lasst mich euch sagen, wir nennen sie die Eiskönigin.»

Würde es sich dabei um Rollen für ein Theaterstück statt um einige der wichtigsten politischen Posten der Welt handeln, wäre es gut besetzt. Ihre Eignung darf in einigen Fällen durchaus infrage gestellt werden. Wir zeigen dir, wieso.

Loyalität an erster Stelle: Der frisch gewählte US-Präsident Donald Trump setzt bei der Besetzung seines Führungsteams auf treue Weggefährt:innen. Elon Musk soll sich um die Kürzung der Regierungsausgaben kümmern, und ein Fox-Moderator wird als Verteidigungsminister handeln. Auch die Posten für das Justizministerium und das Aussenministerium sind bereits vergeben.

