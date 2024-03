Trump darf sich nicht mehr öffentlich über Zeugen und Anwälte äussern. Bild: keystone

Trump bekommt vom Richter einen Maulkorb verpasst

Im Schweigegeldprozess gegen Donald Trump hat ein Richter verordnet, dass sich der Republikaner nicht mehr zu Zeugen und Anwälte äussern darf. Das steckt dahinter.

Laura Mielke / t-online

Ex-US-Präsident Donald Trump hat einen Maulkorb verpasst bekommen. Ein Richter ordnete an, dass sich der Republikaner nicht öffentlich zu Zeuginnen und Zeugen, Anwälten, Jury-Mitgliedern und anderen Mitarbeitenden am Gericht äussern darf. Es geht im Prozess um die Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels.

Über den Richter und den Staatsanwalt von Manhattan darf Trump sprechen. Der Schritt sei aus Sicht des Richters notwendig, weil «die früheren aussergerichtlichen Äusserungen des Angeklagten ein ausreichendes Risiko für die Rechtspflege darstellen» und «es kein weniger restriktives Mittel gibt, um dieses Risiko zu verhindern».

Richter kritisiert Trumps Aussagen

Trumps frühere Äusserungen und Attacken nannte der Richter «bedrohlich, aufrührerisch» und «verunglimpfend». Ähnliche Aussagen würden demnach «zweifellos die Gefahr mit sich bringen würden, die ordnungsgemässe Verwaltung des Gerichtshofs zu behindern».

Trumps damaliger Privatanwalt Michael Cohen soll kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 130'000 Dollar an Stormy Daniels gezahlt haben. Daniels, die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heisst, gibt an, Jahre vor der Wahl eine Affäre mit Trump gehabt zu haben, was dieser bestreitet. Am 15. April startet nun der Prozess.

