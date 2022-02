Polizei beschlagnahmt einen «Döner» – sowie eine Überraschungssocke

Beim ersten Fund handelte es sich um zehn Tütchen Marihuana, die in eine Socke gewickelt und im Erdloch vergraben waren. In einem weiteren Loch stach den Ermittlern ein Paket mit Alufolie ins Auge. «Man hätte es der Form nach glatt für einen Döner halten können», schreibt die Polizei auf Facebook.

Der zweitälteste Sohn der britischen Königin hat sich aussergerichtlich mit Virginia Giuffre geeinigt, die ihn der Vergewaltigung beschuldigte. Die Höhe der Summe, mit der sich Prinz Andrew freikaufte, bleibt geheim.

Wende in der zivilrechtlichen Klage gegen Prinz Andrew, die ein Opfer des Sexualverbrechers Jeffrey Epstein gegen den zweiten Sohn der britischen Königin in New York angestrengt hatte. Am Montag gaben beide Parteien bekannt, dass sie sich «grundsätzlich» auf einen aussergerichtlichen Vergleich geeinigt hätten. Damit wird Virginia Giuffre, so der Name der heute 38-Jährigen, ihre Klage gegen Prinz Andrew zurückziehen.