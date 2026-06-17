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Ein Toter bei US-Angriff auf mutmassliche Drogenschmuggler

Ein Toter bei US-Angriff auf mutmassliche Drogenschmuggler

17.06.2026, 04:1617.06.2026, 04:16

Bei einem Angriff auf ein Boot mit mutmasslichen Drogenschmugglern im Pazifik hat das US-Militär nach eigenen Angaben einen Menschen getötet. Die US-Küstenwache sei verständigt worden, um für zwei Verletzte eine Rettungsmission einzuleiten, teilte das zuständige US-Regionalkommando Southcom mit. Nähere Angaben zu ihrem Zustand und der Suchmission machte das Militär nicht.

Den Angaben zufolge wurde das Boot von einer als terroristisch eingestuften Organisation betrieben. Es sei zum Zweck des Drogenschmuggels im östlichen Pazifik unterwegs gewesen. Ein von Southcom verbreitetes Video zeigt eine Explosion auf einem Boot und aufsteigende Rauchschwaden.

Auf Anweisung der Regierung von US-Präsident Donald Trump greift das US-Militär immer wieder Boote in der Karibik und im Ostpazifik an, um internationalen Drogenschmuggel zu unterbinden. Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind. (sda/dpa)

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