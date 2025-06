Neuseeland erlaubt Einsatz von Wirkstoff aus halluzinogenen Pilzen

Neuseeland hat den Konsum eines Wirkstoffs aus halluzinogenen Pilzen zu medizinischen Zwecken in Ausnahmefällen zugelassen. Der Wirkstoff Psilocybin solle in besonders schwierigen Fällen zur Behandlung von Depressionen genutzt werden können, teilte die Regierung in Wellington am Mittwoch mit. Die Substanz kommt in einigen Pilzarten, sogenannten Magic Mushrooms, vor.

Du machst Ferien am Mittelmeer? So sieht es mit den aktuellen Wassertemperaturen aus

Die Wassertemperaturen im und um das Mittelmeer steigen an. Bereits jetzt werden überdurchschnittliche Temperaturen gemessen, was besonders an einem Faktor liegt.

Das Mittelmeer ist bei Herr und Frau Schweizer besonders in den Sommerferien ein beliebtes Ferienziel. Wie ein Blick auf die aktuellen Wassertemperaturen zeigt, ist das Oberflächenwasser besonders zwischen Sardinien, Korsika und Sizilien sowie rund um Zypern mit 25 bis 27 Grad am wärmsten. In Südfrankreich, Südspanien und im Osten der Türkei sowie um die griechischen Inseln bewegt sich die Wassertemperatur hingegen eher um die 20 Grad, schreibt MeteoNews in einer Mitteilung.