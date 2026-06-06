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Russland: Ukraine greift St. Petersburg erneut massiv mit Drohnen an

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Ukraine greift St. Petersburg erneut massiv mit Drohnen an – «Zeit, Krieg zu beenden»

06.06.2026, 11:0306.06.2026, 11:39

Am letzten Tag des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg ist die Millionenmetropole erneut Ziel ukrainischer Drohnenangriffe geworden, wie Focus berichtet. Gouverneur Alexander Beglow sowie die Zivilschutzbehörden warnten die Bevölkerung vor einem «grossangelegten Angriff mit militärischen Drohnen». Die russische Luftabwehr sei im Einsatz.

Bereits zum Auftakt des Wirtschaftsforums am Mittwoch hatten Angriffe auf eine Ölraffinerie für weithin sichtbare schwarze Rauchwolken über der historischen Altstadt gesorgt, die zum Unesco-Weltkulturerbe zählt.

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Vor Wirtschaftsforum: Ukraine fliegt Drohnen-Angriffe auf St. Petersburg

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äusserte sich auf X zu den Drohnenangriffen. «Es ist an der Zeit, diesen Krieg zu beenden», schreibt er. Und weiter:

«Doch Russlands Herrscher will weiterkämpfen. Deshalb zeigen die ukrainischen Sanktionen gegen diese Aggression Wirkung. Letzte Nacht legten unsere Drohnen eine Strecke von etwa 1000 Kilometern bis in die Region St. Petersburg zurück – zu den Arsenalen der feindlichen Marine und einem Stützpunkt in Kronstadt. Unsere Langstreckenangriffe reichten zudem etwa 500 Kilometer weit in die Region Krasnodar hinein – und trafen ein Öldepot.»

Russland müsse seinen Krieg beenden. Jede Form von Ungerechtigkeit gegenüber der Ukraine werde eine gerechte Antwort erhalten, schreibt Selenskyj.

Über Telegram forderte Beglow die Einwohner auf, ihre Wohnungen nicht zu verlassen, schreibt «Focus». Zudem warnte er vor möglichen Störungen des mobilen Internets.

Auch der Zivilschutz verschickte per SMS eine Drohnenwarnung. Am Flughafen Pulkowo wurde der Flugverkehr am frühen Morgen vorübergehend eingestellt. Starts und Landungen waren aufgrund der Bedrohungslage zeitweise nicht möglich. (hkl)

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Ali mini äntli
06.06.2026 11:58registriert September 2021
Da hat Köppel was verpasst.
Und die alternative für Deutschland sieht nun live, wie toll es ist in einem Land zu leben dessen Präsident die eigene Bevölkerung egal ist.
Nur weil die jetzige Regierung ziemlich viel Mist macht heisst es noch lange nicht, dass diejenigen welche am lautesten schreien bessere Lösungen hätten. meistens haben sie gar keine Lösung sondern würden am liebsten eine Diktatur errichten wie Putin es gemacht hat.
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Coffeetime ☕
06.06.2026 12:02registriert Dezember 2018
Krieg ist sinnlos, es helfen nur Gespräche. Russen sollen ruhig erfahren, was es heisst, bedroht zu werden. Damit die auch verstehen, was Krieg zu Hause bedeutet. Anderes hat bis jetzt leider nicht gefruchtet.
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Rivka
06.06.2026 12:05registriert April 2021
I like that! 😍😉
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