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Ukraine greift St. Petersburg erneut massiv mit Drohnen an – «Zeit, Krieg zu beenden»

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Am letzten Tag des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg ist die Millionenmetropole erneut Ziel ukrainischer Drohnenangriffe geworden, wie Focus berichtet. Gouverneur Alexander Beglow sowie die Zivilschutzbehörden warnten die Bevölkerung vor einem «grossangelegten Angriff mit militärischen Drohnen». Die russische Luftabwehr sei im Einsatz.

Bereits zum Auftakt des Wirtschaftsforums am Mittwoch hatten Angriffe auf eine Ölraffinerie für weithin sichtbare schwarze Rauchwolken über der historischen Altstadt gesorgt, die zum Unesco-Weltkulturerbe zählt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äusserte sich auf X zu den Drohnenangriffen. «Es ist an der Zeit, diesen Krieg zu beenden», schreibt er. Und weiter:

«Doch Russlands Herrscher will weiterkämpfen. Deshalb zeigen die ukrainischen Sanktionen gegen diese Aggression Wirkung. Letzte Nacht legten unsere Drohnen eine Strecke von etwa 1000 Kilometern bis in die Region St. Petersburg zurück – zu den Arsenalen der feindlichen Marine und einem Stützpunkt in Kronstadt. Unsere Langstreckenangriffe reichten zudem etwa 500 Kilometer weit in die Region Krasnodar hinein – und trafen ein Öldepot.»

Russland müsse seinen Krieg beenden. Jede Form von Ungerechtigkeit gegenüber der Ukraine werde eine gerechte Antwort erhalten, schreibt Selenskyj.

Über Telegram forderte Beglow die Einwohner auf, ihre Wohnungen nicht zu verlassen, schreibt «Focus». Zudem warnte er vor möglichen Störungen des mobilen Internets.

Auch der Zivilschutz verschickte per SMS eine Drohnenwarnung. Am Flughafen Pulkowo wurde der Flugverkehr am frühen Morgen vorübergehend eingestellt. Starts und Landungen waren aufgrund der Bedrohungslage zeitweise nicht möglich. (hkl)