freundlich19°
DE | FR
burger
International
Drohnen

Ukraine: Tote und Verletzte bei Angriffen auf Tankstellen in Kiew

Tote und Verletzte bei Angriffen auf Tankstellen in Kiew

Bei russischen Drohnenangriffen auf Tankstellen sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens zwei Menschen getötet worden.
11.09.2026, 13:1911.09.2026, 13:19

Sechs von acht Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. Tags zuvor hatte es den ersten direkten Angriff auf eine Tankstelle in der Millionenstadt gegeben.

Russland hat in der Nacht Tankstellen in Kiew angegriffen.
Russland hat in der Nacht Tankstellen in Kiew angegriffen.screenshot x

Zudem sei in der vergangenen Nacht eine Drohne in ein neunstöckiges Wohnhaus eingeschlagen, teilte Klitschko mit. Dabei seien acht Menschen verletzt worden.

Drohnenangriffe auch im Umland von Kiew

Im Landkreis Wyschhorod im Kiewer Umland wurde nach Behördenangaben eine Frau bei einem russischen Drohnenangriff getötet. An Lagerhallen habe es Schäden gegeben.

Die Ukraine wehrt sich seit über viereinhalb Jahren gegen eine grossangelegte russische Invasion. (hkl/sda/dpa)

Urteil «Front»: Russland will Kriminelle direkt in den Krieg schicken
Urteil «Front»: Russland will Kriminelle direkt in den Krieg schicken
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Greenpeace: Ölteppich breitet sich in Strasse von Hormus aus
In der Strasse Hormus breitet sich nach Angaben der Umweltschutzorganisation Greenpeace ein Ölteppich in besorgniserregender Weise aus.
Die Verschmutzung befindet sich demnach auf der östlichen Seite der Meeresenge. Innerhalb eines Tages habe sich die sichtbare Fläche ungefähr verdoppelt, hiess es in einer Mitteilung. «Die auf Satellitenbildern sichtbare betroffene Meeresfläche betrug am 9. September etwa 200 Quadratkilometer. Am 10. September waren bereits rund 400 Quadratkilometer betroffen», teilten die Umweltschützer mit.
Zur Story