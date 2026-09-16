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Friedrich Merz erhält Rückhalt von CDU-Ministerpräsidenten

Rückhalt für Merz: CDU-Ministerpräsidenten stellen sich geschlossen hinter den Kanzler

16.09.2026, 10:3216.09.2026, 10:52

Nach Spekulationen um die Zukunft von Friedrich Merz haben sich die acht Ministerpräsidenten der CDU geschlossen hinter den Kanzler gestellt. «Die Menschen können darauf vertrauen, dass wir ihre Probleme angehen. Als Ministerpräsidenten wollen und werden wir gemeinsam mit dem Bundeskanzler unseren Beitrag dazu leisten», heisst es in einer Erklärung, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet. (dab)

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